Стройка на поляне. Altapress.ru узнал, что за фармобъект возводят на окраине Барнаула

В Барнауле на ул. Солнечная поляна возводят здание на месте рощи. Читатели altapress.ru заинтересовались, «какой теремок вырастет на лесной полянке». Наш корреспондент выяснил, кому принадлежит здание и что в нем будет располагаться.

Что известно о проекте

Стройку начали в июле 2021 года. Объект принадлежит компании «Диамед», которая занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

Изначально на территории хотели возвести два здания и создать благоустроенную зону отдыха. Однако градсовет отправил проект на доработку из-за некоторых нюансов. Например, согласно разрешению, на участке может находиться лишь одно здание.

Как объяснили altapress.ru в «Диамеде», на следующем заседании исправленный проект был одобрен. Стройка началась, ею занимается генподрядчик «Строй-контакт».

Что происходит сейчас

На сегодня выполнено устройство каркаса здания, ограждающих конструкций и навеса из сэндвич-панелей.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2022 года.