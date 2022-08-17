Стройка на поляне. Altapress.ru узнал, что за фармобъект возводят на окраине Барнаула

Что известно о проекте
Стройку начали в июле 2021 года. Объект принадлежит компании «Диамед», которая занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.
Изначально на территории хотели возвести два здания и создать благоустроенную зону отдыха. Однако градсовет отправил проект на доработку из-за некоторых нюансов. Например, согласно разрешению, на участке может находиться лишь одно здание.
Как объяснили altapress.ru в «Диамеде», на следующем заседании исправленный проект был одобрен. Стройка началась, ею занимается генподрядчик «Строй-контакт».
Что происходит сейчас
На сегодня выполнено устройство каркаса здания, ограждающих конструкций и навеса из сэндвич-панелей.
Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2022 года.