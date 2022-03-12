Свято место: рядом с Покровским собором Барнаула продается однокомнатная квартира для ценителей покоя

Однокомнатная квартира, выставленная на продажу на « Циан », находится в тихом центре Барнаула на ул. Никитина, 133. В «однушке» площадью 37 кв. м сделан черновой ремонт, что открывает новым владельцам широкий простор для творчества.

В центре Барнаула на ул. Никитина, 133 за 4 млн рублей продают однокомнатную квартиру.

Кирпичный дом на ул. Никитина построен в 2015 году. Квартира, готовая к продаже, разместилась на пятом этаже этой относительно новой шестиэтажки.

Из ее окон открывается прекрасный вид на город. Жилой дом оборудован собственной газовой котельной, поэтому новым хозяевам не грозит сезонное отключение горячей воды.

В квартире сделан ремонт. В комнате выполнена улучшенная черновая отделка, в ванной — чистовая с кафельной облицовкой стен. В совмещенном санузле установлены, биде, полотенцесушитель и шкаф.

В доме хорошая шумоизоляция. Вдобавок, как отмечает автор объявления, соседи здесь тихие.

Жилой комплекс возвели буквально в двух шагах от одного из самых знаковых храмов краевой столицы — Покровского кафедрального собора.

Владелец недвижимости готов продать свою квартиру за 4 млн рублей, или 108,1 тыс. рублей за кв. м.