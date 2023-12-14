14 декабря
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Недвижимость

Танцы и шумные вечеринки: уютный гараж для отдыха продают в Алтайском крае за 330 тыс. рублей

Гараж, в котором можно отдохнуть телом, продают в поселке Сибирский за 330 тыс. рублей. Объявление разместили на «Авито».

Танцы и шумные вечеринки: уютный гараж для отдыха продают в Алтайском крае за 330 тыс. рублей.
Танцы и шумные вечеринки: уютный гараж для отдыха продают в Алтайском крае за 330 тыс. рублей.
«Авито»

Общая площадь гаража менее 30 кв. м. Однако в таком помещении отлично поместится веселая компания.

Владелец уверяет, что тут вы сможете отдохнуть телом и душой.

Если вы любители попеть караоке, то для вас предусмотрен экран на стене и караоке система.

А если вдруг кто-то из компании закурит внутри помещения, то это не беда — в гараже есть генератор дыма. Несомненный плюс в том, что тут можно шуметь всю ночь, и соседи никогда не вызовут полицию.

Конечно же, в гараж можно поставить автомобиль, так он будет в безопасном и теплом месте.

Также имеется погреб, где вы сможете хранить соления.

Продавец отмечает, что рядом можно пожарить мясо и насладится пением птиц.

Ранее сообщалось, что милую студию в два уровня продают в Барнауле за 1,9 млн рублей.

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