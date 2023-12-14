Танцы и шумные вечеринки: уютный гараж для отдыха продают в Алтайском крае за 330 тыс. рублей.

Общая площадь гаража менее 30 кв. м. Однако в таком помещении отлично поместится веселая компания.
Владелец уверяет, что тут вы сможете отдохнуть телом и душой.
Если вы любители попеть караоке, то для вас предусмотрен экран на стене и караоке система.
А если вдруг кто-то из компании закурит внутри помещения, то это не беда — в гараже есть генератор дыма. Несомненный плюс в том, что тут можно шуметь всю ночь, и соседи никогда не вызовут полицию.
Конечно же, в гараж можно поставить автомобиль, так он будет в безопасном и теплом месте.
Также имеется погреб, где вы сможете хранить соления.
Продавец отмечает, что рядом можно пожарить мясо и насладится пением птиц.
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