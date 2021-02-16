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Недвижимость

Теперь ипотека. Путин предложил новую поддержку для семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с ЦБ разработать предложения по льготной ипотеке для семей, имеющих двух и более детей, передает РИА «Новости».

Ипотека.
Ипотека.
CC0

Представить варианты снижения процентной ставки по ипотеке члены правительства должны до 31 марта.

Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Весной прошлого года в России запустили госпрограмму субсидирования ставок по ипотеке для новостроек до 6,5%. Она была призвана поддержать спрос на рынке жилья в период затухания экономической активности на фоне пандемии. Осенью 2020 года правительство с одобрения Владимира Путина продлило действие программы до 1 июля.

Однако 3 февраля глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5.

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