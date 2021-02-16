Теперь ипотека. Путин предложил новую поддержку для семей с детьми

Представить варианты снижения процентной ставки по ипотеке члены правительства должны до 31 марта.
Полный список поручений президента опубликован на сайте Кремля.
Весной прошлого года в России запустили госпрограмму субсидирования ставок по ипотеке для новостроек до 6,5%. Она была призвана поддержать спрос на рынке жилья в период затухания экономической активности на фоне пандемии. Осенью 2020 года правительство с одобрения Владимира Путина продлило действие программы до 1 июля.
Однако 3 февраля глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5.