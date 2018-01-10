Только до 12 января! Не упусти время подарков в ЖК "Новый квартал"

Компания "Мой Дом" поздравляет всех жителей края с наступившим Новым годом, желает домашнего уюта и хорошего настроения в 2018 году.

А всем почитателям высокого стандарта качества дарит возможность приобрести действительно уникальное жилье с элементами бизнес-класса (шумоизоляция 360, теплые лоджии, закрытая территория) по цене обычных квартир.

Всем, кто давно мечтал приобрести жилье, менеджеры расскажут на экскурсии о новейших инструментах приобретения недвижимости и передовых технологиях домостроения, что поможет вам в дальнейшем при выборе квартиры.

Подробности акции можно узнать на сайте мойновыйквартал.рф и по телефону 533-991

График работы офиса продаж с 9.00 до 18.00

Справка

ЖК "Новый квартал" располагается по адресу: г. Барнаул, Центральный район, ул. Челюскинцев, 80-в.

Организатор акции - застройщик ООО "Мой Дом". Акция действительна до 12.01.17. С проектной декларацией можно ознакомится на сайте: БАРНАУЛДОМ.РФ