Томенко: в Алтайском крае есть все, чтобы строить по миллиону нового жилья в год

Губернатор Виктор Томенко признает: строительная отрасль края находится в сложной ситуации. Однако он уверен, что и в этих условиях реально увеличить объем работ в полтора раза. Об этом он рассказал на торжестве Дня строителя 7 августа.

Томенко напомнил, что перед Россией стоит задача в 2024 году построить 120 млн кв. метров жилья. Алтайскому краю предстоит вводить почти 1 млн «квадратов» в год.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Нам предстоит увеличить объем в полтора раза к результату прошлого года и на 70% к 2017-му. Это возможно. Для этого все есть. Таких показателей край уже достигал, но, без сомнения, совсем в других условиях.

Губернатор отметил, что целый ряд объективных обстоятельств и нововведений давят на строительный комплекс. Это прежде всего изменение схемы финансирования строительства жилья, к которой бизнес привык за многие году. «Мы понимаем (эти проблемы) и не оставим их без внимания и поддержки», — подчеркнул Томенко.

В свою очередь Иван Гилев, возглавляющий краевой министрой, отметил, что на данный момент в регионе создан достаточный задел строящегося жилья.

Иван Гилев,

глава минстроя Алтайского края:

Он составляет почти 2 млн кв. метров, из них в Барнауле — 1,5 млн. Другое дело, что к концу 2024 года мы должны не только построить 4,2 млн «квадратов» жилья, но и сохранить строительный задел на 2025 и последующие годы.

Иван Гилев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Томенко добавил, что государство поддерживает строительный сектор. «Мы реализуем серьезные программы. В 2019 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы строится 250 объектов. 100 строится прямо сейчас. Вводить их будут в этом и следующем годах. Более 160 находятся на капитальном ремонте», — пояснил Томенко.

Вместе с инфраструктурными объектами объем инвестиций составляет более 9 млрд.

Добавим, что руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов ранее в интервью altapress.ru скептически отнесся к показателю в 1 млн кв. метров в год. По его словам, пока это просто декларация. А для достижения таких цифр нужны усилия не только строителей.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»: