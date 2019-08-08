Томенко: в Алтайском крае есть все, чтобы строить по миллиону нового жилья в год

Томенко напомнил, что перед Россией стоит задача в 2024 году построить 120 млн кв. метров жилья. Алтайскому краю предстоит вводить почти 1 млн «квадратов» в год.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Нам предстоит увеличить объем в полтора раза к результату прошлого года и на 70% к 2017-му. Это возможно. Для этого все есть. Таких показателей край уже достигал, но, без сомнения, совсем в других условиях.
Губернатор отметил, что целый ряд объективных обстоятельств и нововведений давят на строительный комплекс. Это прежде всего изменение схемы финансирования строительства жилья, к которой бизнес привык за многие году. «Мы понимаем (эти проблемы) и не оставим их без внимания и поддержки», — подчеркнул Томенко.
В свою очередь Иван Гилев, возглавляющий краевой министрой, отметил, что на данный момент в регионе создан достаточный задел строящегося жилья.
Иван Гилев,
глава минстроя Алтайского края:
Он составляет почти 2 млн кв. метров, из них в Барнауле — 1,5 млн. Другое дело, что к концу 2024 года мы должны не только построить 4,2 млн «квадратов» жилья, но и сохранить строительный задел на 2025 и последующие годы.
Томенко добавил, что государство поддерживает строительный сектор. «Мы реализуем серьезные программы. В 2019 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы строится 250 объектов. 100 строится прямо сейчас. Вводить их будут в этом и следующем годах. Более 160 находятся на капитальном ремонте», — пояснил Томенко.
Вместе с инфраструктурными объектами объем инвестиций составляет более 9 млрд.
Добавим, что руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов ранее в интервью altapress.ru скептически отнесся к показателю в 1 млн кв. метров в год. По его словам, пока это просто декларация. А для достижения таких цифр нужны усилия не только строителей.
Юрий Гатилов,
генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:
Нельзя построить миллион в никуда. Чтобы это получилось, нужно экономику развивать, создавать рабочие места, чтобы люди могли это жилье купить. Нужно обеспечить хотя бы минимальный прирост населения.
К этому миллиону нужны сети, дороги, сады, школы и прочая инфраструктура, а без нормальных налоговых поступлений бюджет города это просто не потянет. А откуда берутся налоги? Нужно развивать промышленность. Это ключевое условие. Одним словом, просто нарисовать миллион на бумажке не получится. Чтобы был шанс этого добиться, начинать нужно прямо сейчас.