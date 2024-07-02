Изначально на участке рядом с путепроводом на Новом рынке планировали возвести торговый центр. Однако планы поменялись, и теперь там может появиться «тоненький» ЖК в 24 этажа. Проект вызвал немало вопросов на градостроительном совете 27 июня.

Вынужденное решение

Жилой комплекс появится на пр. Ленина, 106г, рядом со зданием «Альфа-банка» (бывший Дом быта). Владимир Золотов, чья мастерская занимается проектом, отметил, что участок для строительства — очень сложный.

«Здесь очень большой пучок сетей, который подходит к мосту и через него попадает в историческую часть города, — объясняет архитектор. — Единственное узенькое пятно занимает от застройки всего 17%, и выйти за него мы не можем. Эта ситуация и привела к такому непростому объему объекта».

В результате ЖК получился довольно узким, особенно с южной стороны. Владимир Золотов заявил, что это вынужденное решение.

6614 кв. м — площадь участка; 1143 кв. м — площадь застройки; 15200 кв. м — площадь квартир; 4694 кв. м — площадь подземной парковки в два уровня; 300 квартир на 608 человек.

Компенсировать недостаток в ширине решили высотой — в доме запланировали 24 этажа. Эксперты градсовета усомнились в том, что такая этажность действительно необходима. Владимир Золтов аргументировал свое решение тем, что объект будет выгодно выделять один из главных перекрестков города. «Это здание поможет выразительности городских ансамблей. А также послужит ориентиром для жителей и приезжих», – добавил архитектор.

«Автор вынужден был сделать здание «тонким». Остается уповать лишь на мастерство главных инженеров этого проекта, чтобы удержать здание от опрокидывания при шквальных порывах ветра», — отметил Сергей Боженко.

Жилой комплекс на проспекте Ленина, 106г Предоставлено altapress.ru

Здание «на ножках»

Архитектор представил два варианта дизайна ЖК. В первом случае здание облицуют кирпичом и штукатуркой, с акцентом на боковой стене и балконах. Фасад отличается простотой линий.

Во втором варианте используют уже более современные материалы. Разработчики предлагают создать игру фактур: часть панелей хотят сделать под бронзу, часть — под штукатурку. Они будут создавать асимметричный рисунок.

«Нравится, что здание поставлено «на ноги», — отметил Сергей Боженко. — Оно стоит поперек господствующих ветров. А проветриваемый нижний ярус поможет избавиться от излишков снега».

Жилой комплекс на проспекте Ленина, 106г Предоставлено altapress.ru

«А где что-нибудь?»

ЖК занимает весь участок, поэтому места для прогулок, детских и спортивных площадок практически не осталось. На это обратили внимание и члены градсовета.

«Вот вышел из подъезда — а где что-нибудь? Где с коляской погулять, на качели покачаться, на лавочке посидеть? «Альфа-банк» хотя бы высадил крупномеры, фонтанчик сделали. А у вас люди выходят сразу на Ленинский проспект», — заявил член градсовета Евгений Носенко.

Владимир Золотов заявил, что прогулочные площадки создадут в самом здании: на крыше и первом этаже здания, который сделают открытым и не станут остеклять. Также архитектор заверил, что через 50 м от дома появится большой спортивный комплекс — его строит для своих студентов один из барнаульских вузов.

Согласно проекту, неподалеку от дома расположены детская городская больница №1, две городские больницы №5 и одна больница №3. Также в этом районе есть Лицей №3 и Детский сад «Истоки». Комитет по образованию подтвердил, что в учреждениях есть места.

Жилой комплекс на проспекте Ленина, 106г Предоставлено altapress.ru

Впечатления неоднозначные

Жилой комплекс вызвал неоднозначное мнение у членов градсовета. Одни эксперты заметили, что для данного участка лучше всего подойдет объект общественного назначения. Другие же вспомнили, что существует градостроительный план земельного участка, который установил, что именно на этом месте должен появиться жилой дом.

«Впечатления неоднозначные от увиденного и услышанного. Единственно верно то, что здесь нужен высотный объект, поскольку это начало путепровода — эта идея существовала давно. Мы с бывшим архитектором Виктором Казариновым всегда резервировали эту территорию под высотный объект», — заявил Сергей Боженко.

По итогу проект поддержали. Застройщик приступит к работе сразу после того, как он пройдет необходимые экспертизы и получит разрешение.

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