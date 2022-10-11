11 октября
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Недвижимость

«Трешка» с выходом в лес и великолепными видами на закат продается за 13 млн рублей в Барнауле

Трёхкомнатная квартира в окружении леса продается за 12,8 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: Змеиногорский тракт, 104П/7, Центральный р-н. Объявление размещено на Avito.ru.

Трехкомнатная квартира, 92,8 кв. м за 13 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 92,8 кв. м за 13 млн рублей
Avito.ru

Квартира достаточно просторная — ее площадь составляет 92,8 кв. м. Стоимость одного квадратного метра — 138 тыс. рублей.

«Трешка» находится на последнем, 10 этаже. Потому отсюда открывается прекрасный вид на лес, простирающийся до самого горизонта. А также на великолепные закаты.

Владельцы квартиры отмечают плюс квартиры — тишину:

«Никто не топает сверху, квартира практически без соседей по этажу, толстые кирпичные стены обеспечивают максимальную звукоизоляцию», — пишут продавцы вобъявлении.

В квартире удобная планировка и просторные комнаты. Кухня совмещена с гостиной, и в ней можно разместить и обеденную зону, и диван с ТВ-зоной. Есть две спальни по 16 кв. м и 17 кв. м с гардеробной. А также кладовая и балкон с высокими потолками (4,8 м) и панорамными окнами.

В квартире сделан дизайнерский ремонт из качественных материалов. Сантехника подобрана от фирм Grohe, Viega, установлены теплый пол и вентиляция Electrolux. Стены покрыты супермоющейся краской, что становится спасением для родителей с маленькими детьми.

На полу — экологичный ламинат, а потолки имеют гарантию 15 лет.

Территория дома находится под охраной. Есть открытые парковочные места и два закрытых паркинга. Рядом с домом находятся три детских сада (государственный и частные), частная школа и лицей.

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