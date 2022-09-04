Трешка в стиле лофт с рассветами в спальне и закатами в гостиной продается почти за 14 млн рублей

В Барнауле продают трехкомнатную квартиру в стиле лофт с высокими потолками за 13,9 млн рублей по адресу: ул. 1905 года, 25, р-н Октябрьский, следует из объявления на « Авито ». Авторы объявления отмечают, что в этой квартире можно наблюдать рассветы в спальне и закаты в гостиной.

Площадь трехкомнатной лофт-квартиры — 120 кв. м. Стоимость одного квадратного метра — 115 833 рублей.

Квартира находится на последнем этаже ЖК «Столичный». Авторы отмечают, что, благодаря удачному расположению, можно наблюдать рассветы и закаты, не выходя из дома. Солнце встает в спальне и заходит в гостиной.

3-к. квартира , 120 м² «Авито» 3-к. квартира , 120 м² «Авито»

Дизайн помещения разработан в стиле лофт. Преимущественный цвет во всех комнатах — белый. За счет цвета и высоких окон, почти во всю стену, квартира очень светлая. Размер потолков — 5 метров.

В квартире есть кухня, гостиная, две спальни и раздельный санузел. Также имеются кладовая и лоджия.

3-к. квартира , 120 м² «Авито»

«Столичный» имеет закрытый двор. Жителям доступны детская и спортивная площадки. Для автомобилистов доступны несколько парковок: подземная, наземная многоуровневая, открытая во дворе и за шлагбаумом.