Трешку с сауной внутри Садового кольца продают в Москве за 32 млн рублей

Трехкомнатную квартиру в историческом центре Москвы площадью 82,7 кв м продают в Москве за 32 млн рублей. Объявление разместили н а «Циан». Жилье располагается на ул. Воронцово Поле, 15/38−40с9.

Квартира находится в сталинке 1941 года постройки. В ней сделали капитальный ремонт с заменой всей электрики.

Высота потолком в жилье 3,15 м. Три комнаты — все изолированные. Два санузла, есть сауна. Кухню привезли из Италии.

По всей квартире установили мраморные подоконники, качественные стеклопакеты Rehau. Соседей слышно не будет, ведь в жилье потолок, стены и пол с шумоизоляцией.

Рядом с домом есть поликлиника, детские сады, школы. Во дворе — детская площадка, просторная наземная парковка, охраняемая платная парковка.

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