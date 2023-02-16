Трешку с сауной внутри Садового кольца продают в Москве за 32 млн рублей

Квартира находится в сталинке 1941 года постройки. В ней сделали капитальный ремонт с заменой всей электрики.
Высота потолком в жилье 3,15 м. Три комнаты — все изолированные. Два санузла, есть сауна. Кухню привезли из Италии.
По всей квартире установили мраморные подоконники, качественные стеклопакеты Rehau. Соседей слышно не будет, ведь в жилье потолок, стены и пол с шумоизоляцией.
Рядом с домом есть поликлиника, детские сады, школы. Во дворе — детская площадка, просторная наземная парковка, охраняемая платная парковка.
Ранее мы рассказывали о пяти строящихся ЖК в Барнауле, где еще не успели расхватать квартиры.