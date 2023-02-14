Собрать сливки. Пять строящихся ЖК в Барнауле, где еще не успели расхватать квартиры

Altapress.ru выбрал несколько вариантов ЖК, где недавно открылись продажи квартир. Это значит, что здесь можно подобрать лучший вариант по кошельку и потребностям, а не выбирать из того, что осталось.

«Старый город»

Этот девятиэтажный жилой комплекс в бело-серых тонах с плоскими крышами и барнаульским «Биг-Беном» сейчас строят на ул. Короленко, 86.

Стоимость еврооднушек, -двушек, -трешек, -четырешек стартует примерно от 3,5 млн рублей. Цена за квадрат — от 98 тыс. рублей.

Так каждый из 29,4 кв. м. однокомнатной квартиры в этом доме продают за 120 тыс. рублей.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко , 86. Мастерская Владимира Золотова.

Кстати, расположенный рядом отдел вневедомственной охраны Росгвардии сулит обладателям этих квартир плюс сто к защите. А еще здание — потенциальный туристический объект. так сказал архитектор.

Количество распроданных квартир в жилом комплексе — 2%, по данным Наш.дом.рф — так что есть шанс выбрать лучший вариант.

Дом планируют сдать в первом квартале 2025 года.

На Семенова-Христенко и на Южном

Открылись продажи квартир второй очереди сразу в двух жилых кварталах одного и того же застройщика.

«Адалин на Семенова» на визуализации напоминает маленький город-сад. На домах — миниатюрные балконы для цветов. Двор без машин, с пешеходными и велосипедными дорожками, а также зелеными островками.

Стоимость квартир, например, на ул. Христенко, 2 в третьем корпусе стартует от 2,7 млн рублей. Столько можно отдать за однушку площадью 25,6 кв. м. на первом этаже.

Проект на ул. С. Семенова , 27 Источник: «Адалин»

Одни из самых дорогостоящих квартир в этом квартале находятся в первом корпусе. Тут можно приобрести жилье на первом этаже за 8,1 млн рублей. Площадь 85,5 кв. м. включает в себя три комнаты, кухню-нишу, один раздельный и один общий санузел, а также открытую террасу.

То есть, летним утром можно прямо из квартиры выйти с чашечкой кофе в свой маленький палисадник.

Не менее зеленым обещает быть «Адалин на Южном». Между домами протянут аллею шиповника с широкими тротуарами и велодорожкой. Появятся мини-островки с черемухой, рябиной, малиной, облепихой, смородиной и др.

Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru. Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй». Предоставлено altapress.ru.

А еще здесь будет собственная газовая котельная, которая станет отапливать здания независимо от городских служб.

Стоимость квартир второй очереди варьируется от 69 до 93 тыс. рублей за квадратный метр.

Opera Residence

На пр. Сибирский, 36в продолжают возводить этот жилой комплекс с музыкальным названием. Объект находится в районе Обского бульвара и почти что соседствует с Музыкальным театром и Сбером.

Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru. Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru.

Обладатели двухэтажных пентхаусов на верхних этажах получат эксплуатируемые террасы.

Стоимость однокомнатных квартир в этом доме стартует от 5,5 млн рублей (44,2 кв. м), «двушек» — 5,8 млн рублей (46 кв. м), «трешек» — от 8 млн рублей (71 кв. м), «четырешек» — 11 млн рублей (107 кв. м). Из пятикомнатных квартир в наличии осталась одна — за 21,2 млн рублей (140,6 кв. м).

Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru. Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru. Проект Opera Residence на пр. Сибирский , 36в. operadom.ru.

Ул. Шумакова , 13

Буквально только-только открылись продажи квартир в шестнадцатиэтажном комплексе на Шумакова, 13. Находится он, кстати, у предполагаемого парка «Взлетного» или 300-летия Барнаула — инициативная группа, которая обеспокоилась его созданием, еще думает над названием.

У каждой из 141 квартиры будет балкон или лоджия. А левый, глухой торец дома украсят декоративным панно. Во дворе и на эксплуатируемой кровле разместят детские, спортивные площадки и зоны отдыха.

33 кв. м. однокомнатной квартиры обойдутся владельцам в 3,2 или 3,6 млн рублей — в зависимости от этажа. Двухкомнатные 39,6 кв. м. стоят 3,9 млн рублей. Трехкомнатные 55 кв. м. — от 4,6 до 4,8 млн рублей.

Самое дорогое предложение — трешка на последнем этаже площадью 91,5 кв.м. За нее нужно заплатить 6,9 млн рублей.

Бонус: «Солар-3»

Побалуем вас еще одним вариантом. Панельный дом на ул. Песчаная, 181 расположился на пересечении с ул. Ядринцева. Примечателен тем, что в центре его двора запланировали строительство фонтана — какая панелька может им похвастаться?

В придомовом пространстве также расположат площадки для детских игр, отдыха взрослых и физкультуры.

Солар-3 , ул. Песчаная , 181. Строительная перспектива

Стоимость однокомнатных квартир (35,3 кв.м.) тут стартует от 4,1 млн рублей. Двухкомнатных (40 кв. м.) — от 4,6 млн рублей. Трехкомнатные (67,8 кв. м.) стоят 5,7 млн рублей — но их уже забронировали.