8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В российской столице не осталось квартир по цене до 5 млн рублей

На первичном рынке Москвы ни осталось ни одной квартиры стоимостью меньше 5 млн рублей, сообщает РБК.

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0

Самые дешевые квартиры в столице сейчас можно приобрести в двух жилых комплексах (ЖК) ровно за 5 млн рублей, таких лота осталось все три.

Минимальная стоимость квартиры в старых границах Москвы составляет 5,2 млн рубля.

Однако, если иметь ввиду не только квартиры, но и апартаменты, выбор окажется шире, указывает Газета.Ru. Так, сейчас в старых границах Москвы продается 100 апартаментов по цене ниже 5 млн рублей.

Между тем двухуровневый пентхаус с множеством окон продают за 110 млн рублей в Москве. Один «жилой квадрат» стоит 476 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 30 этаже в жилом комплексе бизнес-класса «Зодиак».

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость