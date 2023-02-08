В российской столице не осталось квартир по цене до 5 млн рублей

На первичном рынке Москвы ни осталось ни одной квартиры стоимостью меньше 5 млн рублей, сообщает РБК .

Самые дешевые квартиры в столице сейчас можно приобрести в двух жилых комплексах (ЖК) ровно за 5 млн рублей, таких лота осталось все три.

Минимальная стоимость квартиры в старых границах Москвы составляет 5,2 млн рубля.

Однако, если иметь ввиду не только квартиры, но и апартаменты, выбор окажется шире, указывает Газета.Ru. Так, сейчас в старых границах Москвы продается 100 апартаментов по цене ниже 5 млн рублей.

Между тем двухуровневый пентхаус с множеством окон продают за 110 млн рублей в Москве. Один «жилой квадрат» стоит 476 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, 30 этаже в жилом комплексе бизнес-класса «Зодиак».