«Трешку» с живой зеленой стеной в гостиной продают за 13,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с экологичным дизайном продают за 13,5 млн рублей в Барнауле. Одна из стен украшена живыми мхом и листьями. Она находится на улице 65 лет Победы, 1. Объявление размещено на Авито .

Трехкомнатная квартира, 98 кв. м за 13,5 млн рублей

Площадь экологичной квартиры — 98 кв. м. Стоимость одного «квадрата» — около 138 тыс. рублей.

Квартира находится на 8 этаже из 17 в ЖК «Новая высота». Продавцы отмечают невысокие коммунальные платежи.

В «трешке» сделали дизайнерский ремонт из качественных дорогих материалов. Комнаты изолированы друг от друга.

«В квартире все продуманно для комфортного проживания. Заходите и живите!» — заявляют владельцы.

Одна из стен гостиной украшена живыми растениями. По словам продавцов, она требует минимального ухода. Здесь же устроен электрический камин, который делает комнату особенно уютной.

На кухне — встроенный кухонный гарнитур с каменной столешницей, индукционной плитой и духовым шкафом. Воду отсюда можно спокойно пить из-под крана или использовать в готовке, ведь она проходит очистку через фильтры.

Детская спальня рассчитана на трех детей — здесь две двухярусные кровати, одна из них с диваном.

Вторую спальню украшает мягкая стена со стороны изголовья кровати. Она отлично ее дополняет. К ней примыкает вместительная гардеробная.

Также в квартире есть два санузла. Один — с ванной и большой раковиной для двоих, второй — с душевой.

Территория дома находится под охраной. Здесь есть детская площадка и зона отдыха. Недалеко от дома — стадион «Смертина», парк «Лесная сказка» и Барнаульский зоопарк.