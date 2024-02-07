Три в одном. Торговый центр и исторический памятник с большим участком продают в сердце Барнаула

Памятник регионального значения, ТЦ «Старый город» на ул. Ползунова, 40 продают в Барнауле за 13,8 млн рублей. Продавец отметил, что в стоимость входит большой земельный участок площадью почти 2 тыс. кв. м. Подробности узнал altapress.ru.

Потолки, арендаторы, парковки

Одноэтажное деревянное здание находится в историческом центре, на красной линии ул. Ползунова и пр. Социалистического. Его выставили на продажу еще осенью 2023 года, пару дней назад объявление обновили.

Площадь ТЦ – 701 кв. м. Высота потолков – 4 м. Отмечается, что здание подключено к центральному отоплению.

Нынешний владелец использует его в арендном бизнесе. По данным 2ГИС, внутри находятся репетиционная база для музыкантов, банкетный зал вместимостью до 30 человек со входом с Социалистического проспекта, магазины инструментов для дома и товаров для рыбалки, а также ломбард. Каждый из арендаторов ремонтировал помещения под себя.

Подчеркивается, что у ТЦ – высокая проходимость, а на соседней площади Свободы есть большая парковочная зона.

Также в объявлении отмечено, что здание продается вместе с большим земельным участком. По кадастровой карте, его площадь составляет, 1,75 тыс. кв. м. У ТЦ есть выход на свой внутренний дом.

Решение, как распоряжаться этой территорией, остается на фантазии покупателя. Помощник собственника посоветовал проконсультироваться с районной администрацией о том, как можно использовать участок.

Богатая история

Если покупатель не планирует заниматься арендным бизнесом и желает переделать здание под свои цели, собственник недвижимости может сам расторгнуть договоры со своими арендаторами.

«Можно переделать под ресторан. Главное, чтобы внешний вид фасадов оставался в том же виде. Его можно реконструировать, освежить, но не переделывать», — отметил помощник собственника в разговоре с корреспондентом altapress.ru.

Такие требования связаны с тем, что здание - памятник градостроительства и архитектуры регионального значения и охраняется законом.

До революции в доме располагалось управление Алтайского горного округа. Официально его построили в 1898 году, хотя, по некоторым источникам, существовало уже к 1889 году.

Управление Алтайского округа на Соборной площади, позднее земская управа, дом колхозника (ул.Ползунова, 40) retro.moi-barnaul.ru

После ликвидации управление, строение заняла Алтайская губернская земская управа.

Этот объект – пример деревянного административного здания конца XIX века. Он построен в стиле классицизм, на что указывает его строгая геометрия: симметрия, разделяющие фасад светлые пилястры и другие детали.

Некоторые отмечают, что дом формируют северо-восточный угол пл. Свободы. Официально не входит ни в какой архитектурный ансамбль.

После развала СССР здание привлекало внимание горожан вывеской «Арестованные товары».

Здание в Барнауле на ул. Ползунова, 40. commons.wikimedia.org/

Одним из первых обладателей здания в постсоветское время был бывший чекист и экс-депутат АКЗС Виктор Прокопец. Известно, что он – единственный депутат местного парламента, который воздержался от голосования за кандидатуру губернатора Александра Карлина в 2005 году.

В 2019 году здание продали на торгах за 5,6 млн рублей.

Ранее памятник федерального значения на старейшей площади Барнаула снова не смогли приватизировать.

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