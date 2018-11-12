Цены на новостройки Барнаула выросли до докризисного уровня

Цены на новостройки в Барнауле выросли до 44,37 тысяч рублей за квадратный метр. По данным сайта «Недвижимость Алтая», примерно столько же стоили квартиры от застройщиков в начале 2015 года — накануне экономического кризиса.

Квартиры в новых и строящихся домах начали активно дорожать в июле 2018 года. Оттолкнувшись от отметки 42,56 тысяч рублей за квадрат, цена круто поползла вверх, достигнув по итогам октября 44,37 тыс. рублей. То есть рост составил 4,2% за три месяца (с начала года квартиры подорожали на 4,4%).

Исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Кирилл Науменко связывает повышение цен с серьезным сокращением объема предложений от застройщиков — с 9 тыс. в начале лета до 5,6 тыс в октябре (минус 38%). При этом спрос на новые квартиры растет: если в 2017 году строители продали 7,5 тыс. долевок, то в этом ожидается до 10 тыс. сделок. Спрос также подогревает низкая процентная ставка по кредитам и сезонность. В последние два года пик цены приходился на ноябрь-декабрь.

Кирилл Науменко,

исполнительный директор Союза строителей:

Рынок новостроек урегулировал сам себя и теперь квартир предлагается столько, сколько их могут купить. В каких-то сегментах заметно меньше желаемого, что позволяет поднимать цену. Но в дальнейшем тренд негативный: застройщики не идут за новыми разрешениями на строительство, не создают достаточный задел. Как результат — может возникнуть дефицит долевок и цены продолжат расти. Это уже сейчас волнует Центробанк, задача которого удерживать инфляцию в стране и отдельных крупных отраслях на уровне 4%.

Цены на новостройки. realtai.ru

Науменко отмечает, что застройщикам для инвестиций нужно видеть свои перспективы на ближайшие пять лет: от покупки участка до продажи последней квартиры. Однако сейчас строители не понимают, что будет через год. В первую очередь это связано с изменениями в законе о долевом строительстве, а также отсутствием генплана в Барнауле и грядущими изменениями нормативов градостроительного проектирования.