Центр парковок. В Барнауле спроектировали квартал нового образца

Для центра Барнаула спроектировали квартал нового поколения. В нем большая часть домов представлена с подземными парковками. В центре расоплагается образовательный кластер по типу кварталов в районе новостроек. Проект представили на очередном градостроительном совете 10 апреля.

Что предлагает проект?

Запроектированный квартал расположен в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Патизанская и Ядринцева. Всего почти 32 га (это примерно в два раза больше типового квартала в районе новостроек), которые заняты преимущественно индивидуальными домами.

Архитектор Сергей Черепанов предложил сохранить прежнюю мелкоквартальную нарезку, разместив в каждом по два многоэтажных дома с двором и подземной парковкой.

Центр территории отводится под школу на 1,1 тыс. мест со стадионом, два детских сада по 240 мест каждый и крупную аллею как центр досуга для жителей квартала. Ближе к ул. Ядринцева размещается поликлиника на 300 посещений в смену, а также в квартале запланировано строить здание магазинов.

Проект квартала в границах улиц Папанинцев , Челюскинцев , Патизанская и Ядринцева. Altapress.ru.

В чем новшество?

В Барнауле приняты новые нормативы градостроительного проектирования. В них предусмотрено больше парковочных мест для жилых домов, а также территории озеленения.

Новый квартал, представленный на градосовете, учитывает эти требования. Практически в каждом многоэтажном доме будет подземная парковка. Как пояснил Сергей Черепанов, всего по нормативам для территории в 30 га и размещенных на них домах нужно 4 345 парковочных мест. Из них 1 728 разместят под домами, остальные в отдельном здании гараж-стоянки.

Что думает градосовет

Эксперты градостроительного совета остались довольны качеством работы. Они подчеркнули ритмичное расположение «вертикальных» и «горизонтальных» зданий вдоль ул. Челюскинцев. Посоветовали разнообразить архитектуру домов по Партизанской, а также сожалели, что уже строящиеся новостройки на углу Папанинцев и Ядринцева выбиваются из общей концепции квартала.

Размещение образовательного кластера на месте самой малоценной застройки похвалил архитектор Сергей Боженко. Это позволит администрации города проще найти деньги на расселение ветхих домов для формирования участка под застройку.

Архитектор Александр Деринг предложил перекомпоновать образовательный кластер, включив имеющийся памятник архитектуры в состав школьного здания: «Нам давно пора начать строить не типовые здания школ, а оригинальные, как делают в Москве и Санкт-Петербурге. Здание бывшей мужской гимназии само подсказывает интересные решения».

Однако градосовет предложил разработчикам разместить дома так, чтобы они не препятствовали стоку талых вод. Эти и другие правки команде Черепенова предстоит защитить на совете в ближайшее время.

Насколько это реально?

Проект планировки квартала после утверждения становится документом, на который должен опираться каждый застройщик. Приобретая участок, он сможет возвести на нем дом, размеры и конфигурация которого в нем обозначены.

Заказывала проект планировки между Папанинцев и Ядринцева компания «Строительная инициатива» Юрия Гатилова. Он рассказал altapress.ru, что предложение проектировщиков интересное и выполненное с соблюдением рекомендаций застройщиков.

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

Однако предприниматель отметил, что для строительства такого квартала потребуется массовый выкуп жилья и других объектов. Если закон о проектном финансировании заработает в представленном виде, реализовать эти планы не удастся, считает он.

Другие строители добавляют, что проектное финансирование забирает у застройщика от 50 до 80% прибыли. Кроме того, включение в проектное финансирование требует от компании собственного финансового участия в размере до 30% от проектной стоимости объекта. По этим и другим причинам застройщику будет сложно найти деньги для расселения территории под застройку.

Перспектива города

Территория в границах пр. Строителей, ул. Челючкинцев, Партизанская и Ядринцева стали вторым массовым центром застройки после территории в районе Павловского тракта.

На новом участке за ТРЦ «Галактика» на месте индивидуальных домов уже возводят несколько крупных жилых комплексов, в том числе «Солар» ПСК «Строительная перспектива», «Демитровские горки» «Жилищной инициативы», Jazz «Алгоритма».

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

Крупные объекты оказались не обеспечены школами, детскими садами и поликлиниками. Чтобы продолжить строительство, а также выполнить новые требования градостроительного кодекса, мэрия обязала застройщиков за свой счет разрабатывать проекты планировок кварталов. Посчитав, архитекторы сообщили, что, например, численность квартала «Строитель» увеличивается с 1,8 тыс. человек до 7. Естественно, что для новых жильцов нужен полный набор социальных объектов.

Уже сейчас понятно, что между пр. Строителей" Партизанская появится несколько школ, детских садов, поликлиник, фитнес-клубов, магазинов и других соцобъектов.