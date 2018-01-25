Карлин предложил Дугину купить бюджетникам квартиры в доме рядом с мэрией

Губернатор Александр Карлин в ходе своего отчета 25 января сообщил, что власти увеличивают объемы приобретения жилья за счет бюджета в государственную и муниципальную собственность для разных категорий работников: врачей, учителей, работников культуры. Мэру Барнаула он в качестве "мечтаний" предложил купить лучшим педагогам квартиры с новостройке рядом с мэрией.
Глава региона припомнил, что рядом со зданием мэрии строится шикарный дом (видимо, речь идет о ЖК "Собрание", который возводит строительная компания "Сибирия").
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Вот бы было хорошо купить квартиры учителям в этом доме. Я думаю, застройщик, хорошо вам известный, цену бы сбросил. И у вас бы мир и взаимопонимание с учителями наладились. Они бы к вам на чай вечерком заходили. Но это мои мечтания. А былью их сделать вы можете вполне, Сергей Иванович. Не массово, но лучшим учителям. Наверно, надо подумать, и мы это поддержим аналогичным образом.
По словам губернатора, также покупается жилье сиротам, имеющим право на его получение. Выделяются средства на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В Бийске в прошлом году на эти цели потратили более 1 млрд рублей.
Карлин признал, что падение в сфере строительства есть, однако “для учета” сообщил, что оно значительно меньше, чем в стране, где строительный рынок рухнул на 30%.
Однако, сказал Карлин, есть надежда на стабилизацию ситуации на рынке нового жилья, в том числе на фоне очевидной активизации ипотечного кредитования.
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