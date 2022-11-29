Уникальный пентхаус с гигантской террасой продают за 665 млн рублей в Москве

Площадь пентхауса — 450 кв. м. Стоит один «жилой метр» здесь весьма не мало — 1,5 млн рублей.
Квартира находится в клубном доме «Парк Палас» на Остоженке.
В квартире гостиная совмещена с кухней, есть рабочий кабинет. Личные гардеробная и ванная комната находятся у спальни. Своя ванная есть и в детской.
Для гостей есть отдельная спальня, санузел и гардеробная.
В пентхаусе есть просторная благоустроенная терраса с зоной отдыха — ее площадь больше 400 кв. м. Отсюда открывается вид на храм Христа Спасителя, Кремль и «Москва-Сити».
В отделке квартиры использовали натуральные материалы — мрамор, ценные породы дерева, камень. А интерьер сделали на итальянских фабриках Francesco Molon, Dada, бытовая техника Gaggenau.
Также из окон открывается потрясающий вид на все достопримечательности города: Кремль, набережные, Крымский мост.