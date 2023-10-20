Двухэтажный дом с милым ремонтом продают в Барнауле за 15 млн рублей. Он располагается по адресу СНТ Ракета, 524

Супер уютный домик со всеми удобствами продают в Барнауле за 15 млн рублей.

Общая площадь домика 105,8 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 141 тыс. рублей.

Допoлнительно для приeма гoстей pасполoжeно очень комфоpтное гoстевoe прoстpaнcтво - шaле.

При строительстве и отделке использовались натуральные, дорогие, качественные материалы, дорогостоящую немецкую сантехнику и бытовую технику: плита, духовка, встроенный холодильник, полотенцесушитель.

На первом этаже располагается уютная кухня-гостиная, спальня, прихожая, санузел, просторный тамбур и котельная.

Второй этаж считается мансардным. Там есть общее пространство, спальня, застекленный балкон с двумя кладовыми.

Материал стен, из которых построен дом: брус профилированный. Изнутри обработан маслом для стен, снаружи - влагозащитной пропиткой.

В доме все коммуникации: отопление газовое, вода, электричество, канализация.

Отмечается, что в шале также установлено отопление.

На самом участке есть гараж на два автомобиля и три парковочных места перед гаражом ним. Баня из профилированного бруса. Предбанник, помывочная, парная. В бане установлено отопление, душ.

Также в планах у продавца есть костровище с летней кухней, зона барбекью, беседка и детская площадка.

Поместье функционирует круглогодично. В прошлую зиму дом, шале, баня уже отапливались.

В шаговой доступности вся социальная инфраструктура: ТЦ, продуктовые магазины, школа, детский сад, клиники, фитнес-центры и салоны красоты.

Ранее сообщалось, что американский дом продают в Барнауле за 27,5 млн рублей.