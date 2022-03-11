Увидеть панно и обалдеть. Чем наивный арт-объект на пл. Сахарова взбудоражил барнаульских общественников

Архитектор Александр Деринг вместе с единомышленниками намерены спасти керамическое панно на пл. Сахарова. Оно разместилось на подпорной стенке холма над баками, со стороны пр. Социалистический. Сооружение, как и резервуары для воды, признано аварийным и будет демонтировано. Вместе с ним может исчезнуть и панно. Несет ли оно художественную ценность, куда его можно перенести и стоит ли овчинка выделки — в материале altapress.ru.

Панно из керамики на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года.

Рожденное в СССР или чуть позже

Панно, состоящее из разных сюжетов, выполненных в керамике, известно не только жителям краевой столицы, но и гостям города. Многие до сих пор любят фотографироваться на фоне необычного арт-объекта. Однако мало кто знает, откуда на голубой стене появился разноцветный квадрат 1,4 м на 1,4 м.

Александр Деринг рассказал, что панно на пл. Сахарова могли создать в честь 250-летия Барнаула в 1980 году. С тех пор оно и украшает это место. Архитектор уверен: уникальный объект народного творчества является частью истории краевой столицы, артефактом, который обязательно нужно сохранить. Например, переместить на стену крыльца Театра драмы.

Краевед Сергей Ужакин рассказал свою версию «рождения» арт-объекта. Он отметил, что панно могло появиться в 80-е или даже 90-е годы прошлого века. А создали художественную композицию дети.

«В декоративных элементах — фигурках, майолике, из которых состоит панно, — проглядывает некая „детскость“. А появилось оно одномоментно. Помню, как-то проходил мимо стены, а там разноцветная керамика, хотя еще вчера ее там не было. Вероятно, дети сначала изготовили все фигурки в какой-то художественной студии, а потом уже на месте собрали их в одну композицию», — пояснил Ужакин.

Детское творчество

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала altapress.ru, что панно на опорной стенке на пл. Сахарова действительно создана детскими руками. Это выпускная работа учащихся одной из Детских школ искусств Барнаула. Кстати, арт-объект является собственностью города.

Панно из керамики на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года. Анна Зайкова.

«Целесообразность идеи сохранить панно не вызывает никаких сомнений. Но размещать его на стене крыльца Алтайского краевого театра драмы, конечно, не стоит. Оно выдержано в строгих, классических тонах, и панно внесет в него дисгармонию. Я бы предложила найти другой объект. Например, здание музыкального колледжа (ул. Песчаная, 84 — прим. Ред.), которое сейчас ремонтируют, или один из городских объектов культуры», — отметила Елена Безрукова.

Еще один вариант размещения панно нашелся вблизи от его нынешнего месторасположения. Куратор арт-галереи «Турина Гора» Екатерина Левина предлагает перенести художественный объект на стену галереи или создать на его основе некую культурную инсталляцию.

Панно из керамики на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года. Анна Зайкова. Панно из керамики на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года. Анна Зайкова. Панно из керамики на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года. Анна Зайкова.

«С одной стороны, мы находимся рядом с местом, где было создано панно. С другой — керамика хорошо вписывается в концепцию „Туриной Горы“, поэтому перенос сюда арт-объекта будет выглядеть вполне логичным», — отметила искусствовед.

Мнение владельца

Собственники участка на пр. Социалистической, 95, где находится подпорная стенка с историческим артефактом, не против того, чтобы арт-объект перенесли.

Панно из керамики на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года. Анна Зайкова.

Если заинтересованные стороны подтвердят историческую и художественную ценность панно, то в рамках четких и понятных процедур кусок стены с керамикой предоставят для его дальнейшего «переезда» на новое место.

Сейчас работы по демонтажу аварийных баков и технических сооружений продолжается. Ведется демонтаж резервуаров для воды, тоннелей и т.д. Холм буквально тает на глазах и скоро привычный облик пл. Сахарова изменится навсегда.