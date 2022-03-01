Барнаульский психолог толково рассказал, как не поубивать друг друга в отношениях из-за ситуации на Украине

Условно (не)здоров
— Зачем смотреть новостную ленту, если после этого плохо? — спросил в лоб спикер.
— Интересно, что происходит в мире — ответила я первое, что пришло в голову.
— Давайте разберем. Новости — это информация, которая в нас входит. Если потребитель после нее стрессует, переживает, значит, она вредит. Так?
— Ну, в какой-то степени да, — продолжаю диалог будто в роли пациента.
— Выходит, что человек ест яд, который отравляет. Значит, нужно прекратить это. Другой вопрос в том, что все зависит от типа личности каждого из нас.
Если персона «условно здорова», то она умеет справляться с трудностями, адаптироваться в сложных ситуациях, отключаться от проблем. Такой пользователь воспринимает новости довольно спокойно.
Но дело в том, что большинство действует как раз наоборот: в силу особенностей психики. Тут рекомендация очень простая: перестать поглощать вредоносный контент.
— Но можно ли это осуществить? Кажется, если потеряешь нить происходящего, будет еще тревожнее?
-Для многих это — не нить происходящего, а вся реальность человека. Выходит, если он перестанет читать новости, то, как бы «выпадет» из настоящего. Значит, то, чем он живет сейчас — это только новостная повестка. А чрезмерное медиапотребление — лишь способ сбежать от собственных проблем.
В то время, как на самом деле, мировые события — лишь часть жизни. А другие ее составляющие гораздо важнее — это наши близкие, семья, работа. Все обязанности, в конце концов. Хочу отметить, что вышеперечисленное прекрасно отвлекает от негатива вокруг.
Очень похожая ситуация была, когда возник коронавирус. «Условно здоровые» сохраняли самообладание. Мол, заболевшие есть, но мир не рушится и все нормально. А более тревожные «провалились» в беспокойство и каждые полчаса мониторили статистику.
Открыть рот
— Но, так или иначе, мы все читаем новости, и в любом случае после них остается отрицательный осадок. Как с ним быть?
— Любые эмоции — это нормально. Будь то обида, злость, агрессия, страх. Дело в том, как их проживать. Например, срываться на жену и детей — нездоровый вариант. А вот просто поговорить о том, что чувствуешь — другое дело. Важно не оставаться одному в моменты стресса.
Простой пример: человек смотрит новости, в них говорится о грядущих экономических сложностях. Дальше начинает тревожиться: «Ой, меня же уволят! Нечем будет кормить семью!» Так вот эти опасения необходимо проговаривать.
Могу предположить, что от всей этой ситуации на Украине, с эмоциональной точки зрения, больше всего пострадают те, кто не умеет решать свои внутренние проблемы. В том числе, общаться с окружающими.
— Большой вопрос в том, как это делать правильно. Ведь можно так обсудить, что рассоришься раз и навсегда.
— Есть чудесная методика под названием «Я — сообщение». Она подразумевает то, что нужно говорить только о себе и про себя.
Допустим: «Когда я читаю новости, у меня возникают такие-то чувства». Затем следует обозначить, что вы хотели бы получить от того, с кем делитесь. «Помоги мне», «Поддержи меня» и так далее. Не надо оценивать ситуацию, говорить кто прав, кто виноват.
— А если все-таки «понесло»?
— Получается интересная ситуация, когда человеку быть правым гораздо важнее, чем сохранить отношения с кем-то из родных. Это опять же обнажает какую-то проблему спорящего. Ему просто необходимо отстоять свое мнение. Это, можно сказать, внутренний крик. Способ получить любовь. Как ребенок, который получил пятерку и хвастается родителям.
Понимаете, дом — то место, где мы должны получать поддержку и понимание. И так же давать их. А не превращать семейные посиделки в поле битвы за истину.
В случае, когда конфликт уже назревает, но еще не «взорвался», можно сказать: «У тебя одна точка зрения, у меня — другая. Но я не хочу с тобой ругаться. Давай сменим тему. Как ты провела день? Я скучал».
Помните, что переубеждать другого — бессмысленно. Но при этом, если вы хотите любить друг друга и хотите быть вместе, не касайтесь острой темы.
А вот и проблемы!
— А как быть, если, узнав политические взгляды друга или супруга, человек начинает думать: «Все, больше не могу с ним общаться…»
— Представим такую ситуацию. Пара десять лет в браке. И вот, выясняется, что их мнения по вопросу Украины полностью отличаются. И что, один от этого перестает любить другого? А может, это только повод поссориться?
Ведь когда в семье все хорошо, и двое умеют разговаривать, то политический разлад не перенесется на личные отношения.
Это вопрос того, умеют люди вести себя по-взрослому или нет. Обижаться и дуться из-за того, что родной человек не согласен со мной — это позиция ребенка. Если вы понимаете, что договориться невозможно, принимайте решение о разрыве.
Выплеснуть и отпустить
— Как понять, сколько времени можно «сидеть» в новостной ленте без последствий?
— Этот период каждый определяет для себя сам. Кто-то может уделить два часа и оставаться в эмоциональном равновесии, а кто-то через 15 минут уже в тревоге.
— Как вторым прийти в себя?
— Проведу параллель. Девушка рассталась с парнем и каждый день на 15 минут заходит к нему в соцсети и смотрит фоточки. А потом переживает. Значит, ее что-то в этой ситуации цепляет, и она не может ее отпустить. Так и с политикой.
— Но ведь есть люди, которые вынуждены следить за ситуацией. Например, те, у кого на Украине родственники.
— В таком случае переживающим близким стоит научиться прорабатывать свои негативные эмоции. Выплескивать их. В этом помогут физические нагрузки и (снова) беседы с близкими. Но безопасные. Говорить нужно с теми, кто не «нападет» и не осудит. Некоторым очень подходит творчество.
Грубо говоря, посмотрел новости, начал испытывать страх — пошел, например, порисовал и успокоился. Это, повторю еще раз, просто грубый пример. Главное здесь — найти свой способ саморегулирования.
— А если родственники там, тоже пойти и собой заниматься?
— Как бы это жестко ни звучало, но да. Им не станет легче от того, что вы изводите себя. Если вы в силах что-то сделать, например, прислать гуманитарную помощь — пожалуйста. А если нет, живите свою жизнь, а не другого человека. Это непростой, но единственный выход, когда ничего нельзя изменить. Не убивайте себя своими же эмоциями.
— Но разве это не значит перестать сочувствовать?
— Это оправдание собственной тревоги. Выходит, если я сижу здесь, в Барнауле, и не могу никак повлиять на происходящее, но при этом сижу и волнуюсь, я хороший. Однако строить свою реальность здесь и сейчас — не значит перестать любить тех, кому сейчас тяжело.
Похожая история с чувством вины и стыда, про которое сейчас говорят многие. Так вот можно спросить себя: «Это я принимал решение по вопросу Украины?» Само собой, ответ будет отрицательный.
Берите на себя ответственность не за чужие поступки, а за собственное состояние. Это же поможет не обижаться на комментарии по типу: «Вы, русские, виноваты!» Не пытайтесь быть для всех хорошими — не выйдет.
— Но если на негатив еще можно не реагировать, то экономический кризис коснется всех. Как не бояться потери работы и прочего?
— Помнить, что грядущий кризис не первый в жизни страны и каждого человека в частности. Сначала были 90-е, потом 2008-й. Не так давно пандемия. Все пережили. Человек ко всему может адаптироваться, всему научиться.
Как специалист скажу, что любые трудности действительно делают сильнее. А если вы считаете, что можете потерять работу, то нужно встать с дивана и сделать что-то, чтобы этого не произошло. И не накручивайте себя. Все ужасы будущего в нашей голове — пока лишь фантазии.
Вообще, еще с начала пандемии клиентов с тревожностью и паническими атаками у меня стало в разы больше. Сейчас прогнозирую то же самое.