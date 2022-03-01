Барнаульский психолог толково рассказал, как не поубивать друг друга в отношениях из-за ситуации на Украине

События последних дней привели к огромному стрессу и противоречиям как в обществе в целом, так и в семьях в частности. Altapress.ru узнал у психолога Максима Панова, сколько времени в день уделять новостям, чтоб не сойти от них с ума и почему не нужно доказывать близким свою правоту.

Условно ( не)здоров

— Зачем смотреть новостную ленту, если после этого плохо? — спросил в лоб спикер.

— Интересно, что происходит в мире — ответила я первое, что пришло в голову.

— Давайте разберем. Новости — это информация, которая в нас входит. Если потребитель после нее стрессует, переживает, значит, она вредит. Так?

— Ну, в какой-то степени да, — продолжаю диалог будто в роли пациента.

— Выходит, что человек ест яд, который отравляет. Значит, нужно прекратить это. Другой вопрос в том, что все зависит от типа личности каждого из нас.

Если персона «условно здорова», то она умеет справляться с трудностями, адаптироваться в сложных ситуациях, отключаться от проблем. Такой пользователь воспринимает новости довольно спокойно.

Разбивать смартфон. depositphotos.

Но дело в том, что большинство действует как раз наоборот: в силу особенностей психики. Тут рекомендация очень простая: перестать поглощать вредоносный контент.

— Но можно ли это осуществить? Кажется, если потеряешь нить происходящего, будет еще тревожнее?

-Для многих это — не нить происходящего, а вся реальность человека. Выходит, если он перестанет читать новости, то, как бы «выпадет» из настоящего. Значит, то, чем он живет сейчас — это только новостная повестка. А чрезмерное медиапотребление — лишь способ сбежать от собственных проблем.

В то время, как на самом деле, мировые события — лишь часть жизни. А другие ее составляющие гораздо важнее — это наши близкие, семья, работа. Все обязанности, в конце концов. Хочу отметить, что вышеперечисленное прекрасно отвлекает от негатива вокруг.

Развлечения. Стресс. Лимон. СС0

Очень похожая ситуация была, когда возник коронавирус. «Условно здоровые» сохраняли самообладание. Мол, заболевшие есть, но мир не рушится и все нормально. А более тревожные «провалились» в беспокойство и каждые полчаса мониторили статистику.

Открыть рот

— Но, так или иначе, мы все читаем новости, и в любом случае после них остается отрицательный осадок. Как с ним быть?

— Любые эмоции — это нормально. Будь то обида, злость, агрессия, страх. Дело в том, как их проживать. Например, срываться на жену и детей — нездоровый вариант. А вот просто поговорить о том, что чувствуешь — другое дело. Важно не оставаться одному в моменты стресса.

Простой пример: человек смотрит новости, в них говорится о грядущих экономических сложностях. Дальше начинает тревожиться: «Ой, меня же уволят! Нечем будет кормить семью!» Так вот эти опасения необходимо проговаривать.

Женщина. Стресс. Не слышу. Не вижу СС0

Могу предположить, что от всей этой ситуации на Украине, с эмоциональной точки зрения, больше всего пострадают те, кто не умеет решать свои внутренние проблемы. В том числе, общаться с окружающими.

— Большой вопрос в том, как это делать правильно. Ведь можно так обсудить, что рассоришься раз и навсегда.

— Есть чудесная методика под названием «Я — сообщение». Она подразумевает то, что нужно говорить только о себе и про себя.

Допустим: «Когда я читаю новости, у меня возникают такие-то чувства». Затем следует обозначить, что вы хотели бы получить от того, с кем делитесь. «Помоги мне», «Поддержи меня» и так далее. Не надо оценивать ситуацию, говорить кто прав, кто виноват.

Барнаульский психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

— А если все-таки «понесло»?

— Получается интересная ситуация, когда человеку быть правым гораздо важнее, чем сохранить отношения с кем-то из родных. Это опять же обнажает какую-то проблему спорящего. Ему просто необходимо отстоять свое мнение. Это, можно сказать, внутренний крик. Способ получить любовь. Как ребенок, который получил пятерку и хвастается родителям.

Понимаете, дом — то место, где мы должны получать поддержку и понимание. И так же давать их. А не превращать семейные посиделки в поле битвы за истину.

В случае, когда конфликт уже назревает, но еще не «взорвался», можно сказать: «У тебя одна точка зрения, у меня — другая. Но я не хочу с тобой ругаться. Давай сменим тему. Как ты провела день? Я скучал».

Помните, что переубеждать другого — бессмысленно. Но при этом, если вы хотите любить друг друга и хотите быть вместе, не касайтесь острой темы.

А вот и проблемы!

— А как быть, если, узнав политические взгляды друга или супруга, человек начинает думать: «Все, больше не могу с ним общаться…»

— Представим такую ситуацию. Пара десять лет в браке. И вот, выясняется, что их мнения по вопросу Украины полностью отличаются. И что, один от этого перестает любить другого? А может, это только повод поссориться?

Ведь когда в семье все хорошо, и двое умеют разговаривать, то политический разлад не перенесется на личные отношения.

Пара. Романтика. Разговор ССО

Это вопрос того, умеют люди вести себя по-взрослому или нет. Обижаться и дуться из-за того, что родной человек не согласен со мной — это позиция ребенка. Если вы понимаете, что договориться невозможно, принимайте решение о разрыве.

Выплеснуть и отпустить

— Как понять, сколько времени можно «сидеть» в новостной ленте без последствий?

— Этот период каждый определяет для себя сам. Кто-то может уделить два часа и оставаться в эмоциональном равновесии, а кто-то через 15 минут уже в тревоге.

— Как вторым прийти в себя?

— Проведу параллель. Девушка рассталась с парнем и каждый день на 15 минут заходит к нему в соцсети и смотрит фоточки. А потом переживает. Значит, ее что-то в этой ситуации цепляет, и она не может ее отпустить. Так и с политикой.

Страх. CCO

— Но ведь есть люди, которые вынуждены следить за ситуацией. Например, те, у кого на Украине родственники.

— В таком случае переживающим близким стоит научиться прорабатывать свои негативные эмоции. Выплескивать их. В этом помогут физические нагрузки и (снова) беседы с близкими. Но безопасные. Говорить нужно с теми, кто не «нападет» и не осудит. Некоторым очень подходит творчество.

Грубо говоря, посмотрел новости, начал испытывать страх — пошел, например, порисовал и успокоился. Это, повторю еще раз, просто грубый пример. Главное здесь — найти свой способ саморегулирования.

— А если родственники там, тоже пойти и собой заниматься?

— Как бы это жестко ни звучало, но да. Им не станет легче от того, что вы изводите себя. Если вы в силах что-то сделать, например, прислать гуманитарную помощь — пожалуйста. А если нет, живите свою жизнь, а не другого человека. Это непростой, но единственный выход, когда ничего нельзя изменить. Не убивайте себя своими же эмоциями.

Стресс. pixabay.com

— Но разве это не значит перестать сочувствовать?

— Это оправдание собственной тревоги. Выходит, если я сижу здесь, в Барнауле, и не могу никак повлиять на происходящее, но при этом сижу и волнуюсь, я хороший. Однако строить свою реальность здесь и сейчас — не значит перестать любить тех, кому сейчас тяжело.

Похожая история с чувством вины и стыда, про которое сейчас говорят многие. Так вот можно спросить себя: «Это я принимал решение по вопросу Украины?» Само собой, ответ будет отрицательный.

Берите на себя ответственность не за чужие поступки, а за собственное состояние. Это же поможет не обижаться на комментарии по типу: «Вы, русские, виноваты!» Не пытайтесь быть для всех хорошими — не выйдет.

Улыбка. CCO.

— Но если на негатив еще можно не реагировать, то экономический кризис коснется всех. Как не бояться потери работы и прочего?

— Помнить, что грядущий кризис не первый в жизни страны и каждого человека в частности. Сначала были 90-е, потом 2008-й. Не так давно пандемия. Все пережили. Человек ко всему может адаптироваться, всему научиться.

Как специалист скажу, что любые трудности действительно делают сильнее. А если вы считаете, что можете потерять работу, то нужно встать с дивана и сделать что-то, чтобы этого не произошло. И не накручивайте себя. Все ужасы будущего в нашей голове — пока лишь фантазии.

Без паники. Туалетная бумага. CC0

Вообще, еще с начала пандемии клиентов с тревожностью и паническими атаками у меня стало в разы больше. Сейчас прогнозирую то же самое.