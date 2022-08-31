Дома в 50 кв. м стали востребованы после роста цен на индивидуально жилищное строительство (ИЖС).
«Известия» отмечают, что стоимость частных домой увеличилась на 20−35%.
Также на 30% подорожали ремонт, стройматериалы и рабочая сила.
А малогабаритные дома выгодно строить из-за небольшого расхода материалов.
Ранее средняя площадь частных домов, по подсчетам аналитиков, составляла 100−120 кв. м. Теперь, с приходом новой тенденции, она сократилась до 80 кв. м.
Людей привлекает в небольших частных домах экономичный ремонт. Стройматериалов на маленькую площадь требуется меньше и отделка обходится дешевле.
Также на частные дома действует льготная ипотека.
Кстати, россияне приобретают мини-коттеджи как для постоянного проживания, так и для временного — летом.
За 5 млн рублей можно купить дом площадью 60 кв. м для временного летнего проживания в Подмосковье в 90 км от МКАД.
Как сообщили эксперты «Известиям», габариты таких домов могут достигать 6 на 6 метров. Такой длины производят доски и балки, поэтому получается избежать обрезков и экономических потерь.