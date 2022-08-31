31 августа
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Недвижимость

Уютная «коробочка». Почему и зачем россияне массово скупают мини-дома — мнение экспертов

Небольшие частные дома размеров площадью 50 кв. м набирают популярность у россиян. Почему люди стремятся купить мини-коттеджи, и как они выглядят внутри — в нашем материале.

На Алтае возрос спрос на частные дома.
На Алтае возрос спрос на частные дома.
Altapress.ru
1 Почему вырос спрос на мини-дома?

Дома в 50 кв. м стали востребованы после роста цен на индивидуально жилищное строительство (ИЖС).

«Известия» отмечают, что стоимость частных домой увеличилась на 20−35%.

Также на 30% подорожали ремонт, стройматериалы и рабочая сила.
А малогабаритные дома выгодно строить из-за небольшого расхода материалов.

2 Средняя площадь частных домов в России

Ранее средняя площадь частных домов, по подсчетам аналитиков, составляла 100−120 кв. м. Теперь, с приходом новой тенденции, она сократилась до 80 кв. м.

Интерьер. Частный дом.
Интерьер. Частный дом.
pixabay.com.
3 А почему и зачем россияне покупают небольшие дома?

Людей привлекает в небольших частных домах экономичный ремонт. Стройматериалов на маленькую площадь требуется меньше и отделка обходится дешевле.

Также на частные дома действует льготная ипотека.

Кстати, россияне приобретают мини-коттеджи как для постоянного проживания, так и для временного — летом.

4 Сколько такие «домишки» будут стоить?

За 5 млн рублей можно купить дом площадью 60 кв. м для временного летнего проживания в Подмосковье в 90 км от МКАД.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова
5 Экономия: как строят мини-дома?

Как сообщили эксперты «Известиям», габариты таких домов могут достигать 6 на 6 метров. Такой длины производят доски и балки, поэтому получается избежать обрезков и экономических потерь.

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