3 А почему и зачем россияне покупают небольшие дома?

Людей привлекает в небольших частных домах экономичный ремонт. Стройматериалов на маленькую площадь требуется меньше и отделка обходится дешевле.

Также на частные дома действует льготная ипотека.

Кстати, россияне приобретают мини-коттеджи как для постоянного проживания, так и для временного — летом.