Уютный и трендовый дачный домик продают в пригороде Барнауле за 4,3 млн рублей.

Общая площадь домика составляет 37 кв.м. А площадь участка - 9 соток.
Участок расположен в живописном месте: бор, река, луга - все в шаговой доступности: грибы, рыбалка, ягоды, всегда тишина и свежий воздух, пение птиц.
На дачном участке есть русская баня и банный чан: комплекс, который позволяет круглый год получать удовольствие от спа процедур на природе.
Для комфорта в парной и душевом помещениях смонтирован электрический теплый пол, терраса защищена мягкими окнами.
Электроэнергия, водопровод, газ подведен к участку. Отмечается, что зимой в селе чистят дороги.
На участке также расположен деревянный сарай на винтовых сваях и туалет.
Вся бытовая техника, мебель, посуда и садовый инструмент остается новым хозяевам.
До центра города на автомобиле 30 минут по отличной дороге.
Ранее сообщалось, что эстетичный загородный домик продают в Барнауле за 18,9 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале