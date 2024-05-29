Идеальное место для отдыха продают в селе Бобровка за 4,3 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Уютный и трендовый дачный домик продают в пригороде Барнауле за 4,3 млн рублей.

Общая площадь домика составляет 37 кв.м. А площадь участка - 9 соток.

Участок расположен в живописном месте: бор, река, луга - все в шаговой доступности: грибы, рыбалка, ягоды, всегда тишина и свежий воздух, пение птиц.

На дачном участке есть русская баня и банный чан: комплекс, который позволяет круглый год получать удовольствие от спа процедур на природе.

Для комфорта в парной и душевом помещениях смонтирован электрический теплый пол, терраса защищена мягкими окнами.

Электроэнергия, водопровод, газ подведен к участку. Отмечается, что зимой в селе чистят дороги.

На участке также расположен деревянный сарай на винтовых сваях и туалет.

Вся бытовая техника, мебель, посуда и садовый инструмент остается новым хозяевам.

До центра города на автомобиле 30 минут по отличной дороге.

Ранее сообщалось, что эстетичный загородный домик продают в Барнауле за 18,9 млн рублей.

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