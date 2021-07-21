В алтайском городе со знакового дома рухнул шпиль

«Дом под шпилем» в Рубцовске остался без шпиля. Об этом сообщил портал « вРубцовске.ру ».

Часть здания рухнула вечером 20 июля по непонятным причинам. Шпиль проломил все перекрытия.

Источники сообщали о пострадавших во время ЧП, но в пресс-службе полиции Рубцовска заявили, что не располагают такой информацией.

Знаменитый дом ранее начали демонтировать. Его признали аварийным несколько лет назад. На его месте разобьют сквер.

«Название парка еще не выбрано, но уже сейчас можно сказать, что он будет посвящен тракторостроителям. Планируем установку макетов двух тракторов — сельскохозяйственного Т-4А и трелевочного ТТ-4», — рассказывал газете «Местное время» заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович.

Площадь, на которой находится «Дом под шпилем», носит имя директора Алтайского тракторного завода Михаила Воронина. Поэтому местные власти и выбрали тракторную тематику.