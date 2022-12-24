24 декабря
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Недвижимость

В Алтайском крае потратили почти полмиллиарда рублей на жилье для сирот

В Алтайском крае реализовали весь объем средств, выделенных на приобретение жилых помещений для детей-сирот в 2022 году, сообщили в региональном минстрое.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

В Алтайский край из федерального бюджета приходила субсидия в размере 308,5 млн рублей. Еще 137,9 млн рублей направили из бюджета региона. Таким образом, общий объем средств составил 446,4 млн рублей.

На эту сумму власти купили 261 квартиру. Больше всего закупили в Новоалтайске (64 квартиры), Поспелихе (39 квартир) и Барнауле (36 квартир).

На следующий год запланирован бюджет в 475 млн рублей для 201 квартиры.

Ранее мы рассказывали, как сирота не может получить ни квартиру, ни сертификат на жилье, а чиновники разводят руками.

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