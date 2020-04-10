В Алтайском крае продают убежища от городской суеты и забот

В некоторых регионах России наблюдается рост спроса на дачные домики. В Алтайском крае на продажу начали выставлять дома, в которых обещают «спасение от городской суеты и забот».

В селе Зудилово Первомайского района продают трехкомнатных дом из бруса. Объявление опубликовано на сайте kuprod.ru.

Общая площадь дома составляет 46.4 м. кв. Также имеется скважинное водоснабжение, двухконтурное газовое отопление, постоянное электроснабжение и «спокойные, всегда готовые помочь и пообщаться соседи».

Продается дачный дом. kuprod.ru

«Всего за 1 050 000 рублей вы приобретаете больше, чем просто дом — вы приобретете целый комплекс прекрасных преимуществ, свободу, спокойствие и здоровье для себя и своей семьи», — пишет продавец.

Кроме того, на портале появилось объявление о продаже брусчатого дома с мансардным этажом на территории СНТ «Лесные поляны» Первомайского района. Дом общей площадью 60 кв.м. расположился на земельном участке площадью 1 719 кв.м.

Продается дачный дом. kuprod.ru

Прекрасное место для отдыха от городской суеты и забот, говорится в объявлении.

Стоит такой дом 2 240 000 рублей.

Ранее altapress.ru писал, что две трети регионов России смягчили ограничительные меры, введение для борьбы с коронавирусом. В Алтайском крае жителям старше 65 лет разрешено самоизолироваться на дачах.