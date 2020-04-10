Прогулки, пробежки, дачи. Регионы РФ идут на послабления коронавирусных ограничений

Две трети регионов России смягчили ограничительные меры, введение для борьбы с коронавирусом, выяснил ТАСС. В некоторых субъектах разрешили гулять с детьми и устраивать пробежки.

Ограничения из-за распространения коронавируса смягчили в 56 из 85 российских регионов, по данным на вечер 9 апреля. Также эти субъекты, в том числе Алтайский край, расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.

Жители части регионов, в том числе Архангельской области, Приморья и Алтайского края могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там.

Как ранее писал altapress.ru, губернатор края Виктор Томенко также разрешил жителям ходить в гости к родным.

В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии также позволили совершать пробежки, с соблюдением дистанции. Глава Кузбасса распорядился открыть для работы ломбарды и парикмахерские.

В некоторых регионах меры усилили. Например, в Башкирии ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан старше 65 лет и несовершеннолетних, в Липецкой области ограничили доступ в район, который посещают паломники.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 10 131 человек, 698 пациентов выздоровели, 76 скончались.

В Алтайском крае с подтвержденным Covid-19 госпитализирован 21 человек.