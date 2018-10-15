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В Алтайском крае строят слишком мало жилья

В последний год в Алтайском крае ввели 0,334 кв. м жилья на каждого проживающего в регионе. В лидерах по этому показателю оказалась Ленинградская область, где построили 1,575 кв. м на человека. В среднем же в России за период с июня 2017 года по июль 2018 ввели 0,542 кв. м, пишет РИА Новости.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Исследование подготовили на основе данных Росстата. Оно показало, что самый большой объем ввода жилья на одного человека складывается в европейской части России. В числе лидеров Ленинградская, Московская, Калининградская, Тюменская, Липецкая, Белгородская, Калужская, Тамбовская области, а также Чечня. Здесь ввод жилья сложился в пределах от 1,575 до 0,816 кв. м на человека.

В первую двадцатку из зауральских регионов попала Республика Алтай, где за последний год построено 0,706 кв. м жилья на человека. В соседнем Алтайском крае удалось ввести 0,334 кв. м. По этому показателю регион занимает 66 строчку из 85. Новосибирская область ввела 0,622, а Томская — 0,506 кв. м.

Исследователи также изучили жилищную обеспеченность граждан России. В среднем на одного человека сейчас приходится 25,2 кв. м жилья. Самый большой показатель отмечен в Московской области — 31,8 кв. м жилья. В Алтайской крае — 23,8 кв. м. Самый маленький зарегистрирован в Тыве — 13,9 кв. м.

Напомним, что по итогам третьего квартала индекс предпринимательской уверенности среди строителей Алтайского края упал почти в два раза по сравнению с первым и вторым кварталами до 37%. В среднем в России показатель составил 15% с прогнозом подняться до конца года до 4%, что должно говорить о выходи отрасли из кризиса.

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