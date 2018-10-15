В Алтайском крае строят слишком мало жилья

В последний год в Алтайском крае ввели 0,334 кв. м жилья на каждого проживающего в регионе. В лидерах по этому показателю оказалась Ленинградская область, где построили 1,575 кв. м на человека. В среднем же в России за период с июня 2017 года по июль 2018 ввели 0,542 кв. м, пишет РИА Новости .

Исследование подготовили на основе данных Росстата. Оно показало, что самый большой объем ввода жилья на одного человека складывается в европейской части России. В числе лидеров Ленинградская, Московская, Калининградская, Тюменская, Липецкая, Белгородская, Калужская, Тамбовская области, а также Чечня. Здесь ввод жилья сложился в пределах от 1,575 до 0,816 кв. м на человека.

В первую двадцатку из зауральских регионов попала Республика Алтай, где за последний год построено 0,706 кв. м жилья на человека. В соседнем Алтайском крае удалось ввести 0,334 кв. м. По этому показателю регион занимает 66 строчку из 85. Новосибирская область ввела 0,622, а Томская — 0,506 кв. м.

Исследователи также изучили жилищную обеспеченность граждан России. В среднем на одного человека сейчас приходится 25,2 кв. м жилья. Самый большой показатель отмечен в Московской области — 31,8 кв. м жилья. В Алтайской крае — 23,8 кв. м. Самый маленький зарегистрирован в Тыве — 13,9 кв. м.

Напомним, что по итогам третьего квартала индекс предпринимательской уверенности среди строителей Алтайского края упал почти в два раза по сравнению с первым и вторым кварталами до 37%. В среднем в России показатель составил 15% с прогнозом подняться до конца года до 4%, что должно говорить о выходи отрасли из кризиса.