Барнаульский застройщик выкупил недострой обманутых дольщиков в Белокурихе

Компания «ПР-Холдинг» Евгения Клейнатовского выкупила с аукциона недостроенный дом на ул. Бийской, 13 в Белокурихе. Строительство там приостановилось еще в 2012 году, а его собственник «Мегаком-Медиа» попал в процедуру банкротства. Новый собственник планирует сдать дом уже летом 2019 года.

В доме на ул. Бийской, 13 были проданы все 36 квартир, а также нежилые помещения первого и чердачного этажей. Строить пятиэтажку перестали в 2012 году. Накануне конкурсный управляющий выставил ее на торги.

Евгений Клейнатовкий,

директор компании «ПР-Холдинг»:

Мы оценили лот: стоимость недостроя сопоставима с затратами на его возведение. Так мы сэкономили два года, которые могли бы потратить на сооружение здания. Сейчас мы готовим проект завершающих работ, планируем возобновить стройку весной будущего года, сдать дом летом и начать продавать готовые квартиры.

Застройщик рассказал, что недострой был грамотно заморожен и его конструкции соответствуют требованиям по сейсмостойкости и другим строительным нормам. Также он уверен в успехе продаж квартир в Белокурихе.

Евгений Клейнатовкий,

директор компании «ПР-Холдинг»:

Сейчас на первичном и вторичном рынке города предлагают всего около 100 квартир. То есть переизбытка нет и не предвидится в связи со вступлением в силу поправок в закон о долевом строительстве, который резко ограничивает старт новых проектов. При этом цена квадратного метра в Белокурихе сопоставима с барнаульской.

Дом на Бийской , 13 а Белокурихе. «ПР-Холдинг».

Конкурсный управляющий компании «Мегаком-Медиа» Сергей Пахомов рассказал, что недостроенный дом ушел с торгов за 54 млн рублей.

Сергей Пахомов,

конкурсный управляющий:

В реестр требований по данному объекту внесена задолженность 84,5 млн рублей. Мы подготовили обращение в суд, который определит, как распределить эти деньги. Дефицит в 30 млн рублей будем взыскивать с директора компании: сейчас готовится иск в суд о его субсидиарной ответственности.

Что с другими обманутыми дольщиками?

Кроме дома на Бийской, 13, в Белокурихе было еще два замороженных дома, дольщики которого не дождались своих квартир. Как сообщили в Госинспекции Алтайского края, они также проданы в ходе торгов и дольщики смогут решить свои проблемы.

Таким образом в Алтайском крае существенно сократится список обманутых дольщиков. В том числе из реестра проблемных объектов могут исключить дома в Новоалтайске. Там местный застройщик «Горем-3» готов взять в работу дом на Южсиба, 52 взамен участка под новый дом.

Также в стадию оздоровления входит дом на Прудской, 40 — в конце 2018 года планируют ввести в эксплуатацию первую очередь многоэтажки.

В подвешенном состоянии остается судьба барнаульского дома на пр. Канатном, 46-б. Его также выставили на аукцион вместе с земельным участком, однако пока желающих приобрести объект за 4,5 млн рублей нет. Строители говорят, что к участку не подведены коммуникации, поэтому они не хотят браться за строительство жилья.