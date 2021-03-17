Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

В Барнауле дали старт проекту застройки Речного вокзала

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о разработке проекта межевания территории на месте Речного вокзала.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

В постановлении указано, что межеванию подлежит сразу девять земельных участков с разными кадастровыми номерами, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Основной участок площадью почти 18 тыс. кв. м располагается на пл. Баварина, 8 (там находится само здание вокзала). Его разрешенное использование позволяет разместить практически любое здание и сооружение, включая высотные жилые дома.

Межевание коснется в том числе и участков с зелеными насаждениями, с БЦ «Бриг» и «Парус», со зданием-кораблем кафе «Парус».

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Общая площадь земли, которую предстоит распланировать, составит около 60 тыс. кв. м.

С заявлением об этом в мэрию обратилась компания «ВиСКью», которая ведет деятельность застройщика-заказчика. Компанией руководит Владислав Шония, сын Нодара Шонии, директора «Селфа», который выкупил территорию.

Ранее Нодар Шония в интервью altapress.ru рассказал о застройке Речного вокзала.

«Пока есть понимание, что здесь нужен объект, который не просто украсит центр, а будет востребован горожанами, станет центром притяжения. В любом случае это будет что-то новое и современное, способное преобразить город», — говорил бизнесмен.

Также он подчеркнул, что пока еще строители сами не определились, будет ли на месте Речного жилье или административные здания.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость