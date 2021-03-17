В Барнауле дали старт проекту застройки Речного вокзала

В постановлении указано, что межеванию подлежит сразу девять земельных участков с разными кадастровыми номерами, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Основной участок площадью почти 18 тыс. кв. м располагается на пл. Баварина, 8 (там находится само здание вокзала). Его разрешенное использование позволяет разместить практически любое здание и сооружение, включая высотные жилые дома.

Межевание коснется в том числе и участков с зелеными насаждениями, с БЦ «Бриг» и «Парус», со зданием-кораблем кафе «Парус».

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Анна Зайкова , altapress.ru

Общая площадь земли, которую предстоит распланировать, составит около 60 тыс. кв. м.

С заявлением об этом в мэрию обратилась компания «ВиСКью», которая ведет деятельность застройщика-заказчика. Компанией руководит Владислав Шония, сын Нодара Шонии, директора «Селфа», который выкупил территорию.

Ранее Нодар Шония в интервью altapress.ru рассказал о застройке Речного вокзала.

«Пока есть понимание, что здесь нужен объект, который не просто украсит центр, а будет востребован горожанами, станет центром притяжения. В любом случае это будет что-то новое и современное, способное преобразить город», — говорил бизнесмен.

Также он подчеркнул, что пока еще строители сами не определились, будет ли на месте Речного жилье или административные здания.