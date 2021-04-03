В Барнауле многоквартирный дом остался без управляющей компании

В Барнауле проведут конкурс по отбору управляющей организации, которая возьмет под свое крыло многоквартирный дом, сообщили altapress.ru в прокуратуре Железнодорожного района города.

Дом расположен по адресу: проезд Футбольный, 16. По решению суда от 30 марта на администрацию Барнаула возложили обязанность проведения конкурса.

Прежнюю управляющую компанию — «Старый Барнаул» — выбрали в 2015 году решением общего собрания собственников помещений. Согласно договору, контора только лишь «оказывала услуги аварийно-диспетчерской службы, паспортного стола и бухгалтерии».

Как отметили на суде, с 2015 года содержанием общего имущества в многоквартирном доме никто не занимался, поскольку УК якобы «ненадлежащим образом исполняла свои обязанности».

Прокурор, обращаясь в суд с иском, указал, что по закону собственники обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом, в том числе и самостоятельное управление.

«В соответствии с ч.1 ст. 164 Жилищного кодекса РФ при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в таком заключаются на основании решений общего собрания указанных собственников. В силу ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано», — пояснила помощник прокурора Железнодорожного района Екатерина Боровкова.

Решение о выборе способа управления считается нереализованным, когда большинство собственников не заключили договоры оказания услуг по содержанию общего имущества и его ремонта.

В конкретном случае собственники не заключили необходимый договор, поскольку соглашение со «Старым Барнаулом» предусматривало лишь «оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, паспортного стола и бухгалтерии».

Суд пришел к выводу, что дом находится без управляющей компании, которая обязана следить за общим имуществом, что «нарушает права собственников на безопасные и комфортные условия проживания».

Ранее в Барнауле представили рейтинг и антирейтинг управляющих организаций по итогам 2020 года.