В Барнауле на реставрацию купеческого особняка потратили более 18 млн рублей

В Барнауле закончили реставрацию купеческого особняка на улице Короленко,63. На работы потратили более 18 млн рублей, сообщает краевое управление по госохране объектов культурного наследия.
Купеческий особняк — памятник истории и культуры. Своим фасадом дом обращен на красную линию улицы Короленко. Здание построили в начале ХХ века.
Работы выполнили специалисты компании "Квартал". На реставрацию потратили более 18 млн рублей.
Работники заделали трещины, восстановили отмостки здания, а также восстановили утраченные элементы фасада.
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