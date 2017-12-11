Недвижимость

В Барнауле на реставрацию купеческого особняка потратили более 18 млн рублей

Сегодня, 11:31.
Недвижимость

В Барнауле закончили реставрацию купеческого особняка на улице Короленко,63. На работы потратили более 18 млн рублей, сообщает краевое управление по госохране объектов культурного наследия. 

Ремонт.
Ремонт. Фото : Анна Зайкова.

Купеческий особняк — памятник истории и культуры. Своим фасадом дом обращен на красную линию улицы Короленко. Здание построили в начале ХХ века.

Работы выполнили специалисты компании "Квартал". На реставрацию потратили более 18 млн рублей.

Работники заделали трещины, восстановили отмостки здания, а также восстановили утраченные элементы фасада.

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