В Барнауле начали разбирать здание Речного вокзала

21 мая здесь начали демонтировать окна, витражи и оборудование. Мебель из здания уже вынесли.
27 мая планируется демонтажа железобетонных конструкций административного здания, ресторана и хозяйственного блока. В июле площадку полностью расчистят.
Согласно плану, на территории Речного вокзала появится комплекс, включающий в себя жилые башни высотой 43 этажа и общественно-деловые помещения.
Ранее проектировщики рассказали, что будет на Речном вокзале в Барнауле.
Также сейчас на территории набережной приступили к работам по благоустройству.