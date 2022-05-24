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Недвижимость

В Барнауле начали разбирать здание Речного вокзала

В Барнауле начали демонтировать здание Речного вокзала, пишет «Амик» со ссылкой на пресс-службу застройщика «ВиСКью».

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

21 мая здесь начали демонтировать окна, витражи и оборудование. Мебель из здания уже вынесли.

27 мая планируется демонтажа железобетонных конструкций административного здания, ресторана и хозяйственного блока. В июле площадку полностью расчистят.

Согласно плану, на территории Речного вокзала появится комплекс, включающий в себя жилые башни высотой 43 этажа и общественно-деловые помещения.

Ранее проектировщики рассказали, что будет на Речном вокзале в Барнауле.

Также сейчас на территории набережной приступили к работам по благоустройству.

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