Недвижимость

В Барнауле начали строить кафедральный собор в парке на Потоке

Вчера, 19:10.
Недвижимость

Барнаульская Епархия Русской Православной Церкви получила разрешение на первый этап строительства Спасского собора на проспекте Ленина,152е — в парке, где расположена Аллея Ветеранов. К сентябрю 2018 года предстоит возвести дом притча — здание для проживания священнослужителей.

Макет здания кафедрального собора Спаса Нерукотворного в Барнауле.
Макет здания кафедрального собора Спаса Нерукотворного в Барнауле. Фото : altai-eparhia.ru.

Разрешение профильный комитет мэрии выдал 21 декабря 2017 года. Оно действительно до 21 сентября 2018 года.

Алтайская митрополия ранее показывала проект по которому предстоит возвести собор. Как сообщили в епархии, пятиколокольный кафедральный собор Спаса Нерукотворного в Барнауле будет двухъярусным, площадь по полу составляет 400 квадратных метров, стилобатная часть (верхняя поверхность ступенчатого цоколя) займет площадь 900 квадратных метров. Участок под застройку выделен в 2 гектара.

Патриарх Кирилл освятил камень будущего кафедрального собора в Барнауле 21 сентября 2015 года.
Патриарх Кирилл освятил камень будущего кафедрального собора в Барнауле 21 сентября 2015 года.

В нижнем ярусе будут находиться помещения епархиального и приходского назначения, например, воскресная школа. Высота собора от основания до креста составляет 45 м. Колокола будут расположены в 4-х барабанах собора. Проект создан в Москве творческой мастерской Дмитрия Трофимова "Царьград".

Ранее в митрополии рассказали, что финансировать строительство собора будет краевой бюджет и церковь.

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