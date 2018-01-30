В Барнауле начали строить кафедральный собор в парке на Потоке

Барнаульская Епархия Русской Православной Церкви получила разрешение на первый этап строительства Спасского собора на проспекте Ленина,152е — в парке, где расположена Аллея Ветеранов. К сентябрю 2018 года предстоит возвести дом притча — здание для проживания священнослужителей.
Разрешение профильный комитет мэрии выдал 21 декабря 2017 года. Оно действительно до 21 сентября 2018 года.
Алтайская митрополия ранее показывала проект по которому предстоит возвести собор. Как сообщили в епархии, пятиколокольный кафедральный собор Спаса Нерукотворного в Барнауле будет двухъярусным, площадь по полу составляет 400 квадратных метров, стилобатная часть (верхняя поверхность ступенчатого цоколя) займет площадь 900 квадратных метров. Участок под застройку выделен в 2 гектара.
В нижнем ярусе будут находиться помещения епархиального и приходского назначения, например, воскресная школа. Высота собора от основания до креста составляет 45 м. Колокола будут расположены в 4-х барабанах собора. Проект создан в Москве творческой мастерской Дмитрия Трофимова "Царьград".
Ранее в митрополии рассказали, что финансировать строительство собора будет краевой бюджет и церковь.
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