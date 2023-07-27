27 июля
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Недвижимость

В Барнауле пересмотрят проект белоснежного дома «под крылышком» у налоговой

На градостроительном совете в Барнауле представят исправленный эскиз дома на ул. Пролетарской, 99. Изящный, со скругленными балконами, белый он выделится на фоне существующих кирпичек. К этому и некоторым другим особенностям у экспертов ранее возникли серьезные вопросы.

Проект дома на ул. Пролетарской, 99
Проект дома на ул. Пролетарской, 99
"Структура"

Эскизный проект подготовила компания «Структура» для «Мегалита». Это восьмиэтажный многоквартирный дом с подземной автостоянкой на 17 машин. По проекту, он оборудован механизированным подъемником.

Всего в доме 52 квартиры с площадью от 42 до 137 кв. м. По расчетам, в них могут жить 130 человек.

В создании внешнего облика фасадов архитекторы опирались на классический стиль. Строгую вертикаль и плавную горизонталь ночью будет подчеркивать подсветка.

Главный архитектор края Виктор Четошников поинтересовался, почему здание имеет такой вид в сложившейся серо-красной кирпичной застройке и предложил представить эскизный проект планировки, чтобы увидеть как район будет развиваться далее. Его должны показать на следующем заседании.

Архитектор Владимир Золотов заметил, что детская площадка на схеме находится слишком близко от соседнего двухэтажного дома. Возникли вопросы к расположению контейнеров — прямо на границе участка. Напомнили эксперты и о запрете на вход в нежилые помещения со двора.

Кроме того, члены градсовета попросили снизить этажность здания.

Что изменилось в эскизном проекте после замечаний altapress.ru узнает на сегодняшнем заседании.

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