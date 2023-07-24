Два разных собственника построят абсолютно одинаковые магазины друг напротив друга в Барнауле

Чтобы найти отличия в проектах магазинов на ул. Ярных, 8 и ул. Ярных, 10 одной жизни не хватит. «Мастерская Золотова» представила эти эскизы экспертам градостроительного совета в Барнауле.

Магазин на ул. Ярных, 8 будет находиться между проспектами Ленина и Калинина, в самом центре микрорайона. Его окружают — административные, торговые, складские, хозяйственные сооружения, а также заросший участок.

У участка два основных въезда: с ул. Ярных и вновь пробиваемого в сторону пр. Калинина проезда Восточного, отметил Владимир Золотов.

«Цветовая гамма аскетична, небольшой простой объем», - прокомментировал он облик бело-серого прямоугольного здания с панорамным остеклением.

Основные входы в здание находится с угла. С северной стороны — хозяйственный двор. По обеим сторонам улицы рядом с участком сделают тротуары.

Магазин на ул. Ярных, 8. "Мастерская Золотова"

Как добавил архитектор, на месте пятна застройки зелени нет, а все что есть вокруг, за исключением хозяйственного двора, — сохранят.

На соседнем участке с такой же площадью появится точная копия этого магазина. Но отличия у ул. Ярных, 8 и ул. Ярных, 10 все же есть: у второго сделают круговой объезд и парковки расположат по-другому.

Ярных, 8 и 10, у каждого из них: 1,6 тыс. кв. м — площадь участка;

524 кв. м — площадь застройки;

931 кв. м — общая площадь здания.

Интересно, что заказывали здания разные лица: директор «Алтайстройподряда» Дмитрий Саяпин и учредитель компаний «Электрон-проект», «Стройинком» и «Кордек» Валерий Турко.

«Люди общаются. Приняли решение выполнить два здания похожими», - объяснил Владимир Золотов.

Магазин на ул. Ярных, 10. "Мастерская Золотова"

«Два абсолютно одинаковых объема. Понимаю, если бы это была промплощадка, где цеха настрогали, - покритиковал архитектор Сергей Шадрин. - Предложение такое: разные цветовые решения».

«Объемно-пространственное решение выполнено весьма и весьма стильно, говорить и спорить не о чем, оба объекта хороши», - заключил архитектор Сергей Боженко.

Это не первое здание, которое «Мастерская Золотова» проектировала для ул. Ярных. Например, экспертам градостроительного совета представляли проект нового корпуса международной косметической компании.

Что еще построят в Барнауле

«Мария-Ра» откроет первый магазин в поселке Бельмесево. Долгожданный для жителей поселка супермаркет построят на на одной из центральных улиц. А именно на ул. Мостовой, 18, у пересечения с ул. Отечественной. Фасад выполнят из сэндвич-панелей в корпоративных цветах. Территорию вокруг озеленят.

Проект магазина "Мария-Ра" на ул. Мостовой, 18 в Бельмесево. «Шустова, Кац и партнеры» Проект магазина "Мария-Ра" на ул. Мостовой, 18 в Бельмесево. «Шустова, Кац и партнеры» Проект магазина "Мария-Ра" на ул. Мостовой, 18 в Бельмесево. «Шустова, Кац и партнеры» Проект магазина "Мария-Ра" на ул. Мостовой, 18 в Бельмесево. «Шустова, Кац и партнеры» Проект магазина "Мария-Ра" на ул. Мостовой, 18 в Бельмесево. «Шустова, Кац и партнеры» Проект магазина "Мария-Ра" на ул. Мостовой, 18 в Бельмесево. «Шустова, Кац и партнеры»

Эксперты предложили сделать специальный проезд для обслуживания оборудования на фасадах, установить ступени на земельном откосе, а не над газопроводом.

Еще один объект появится в центре города — на ул. Никитина, 61. Заказчик и проектировщики не только исправили замечания экспертов с прошлого заседания, но и отказались от кафе на кровле и отдали часть земли под совместную с соседним жилым домом парковку.

Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" [picturebig=753858 Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

Последнего, по словам проектировщиков, пожелали сами жильцы, хотя на участке можно было сделать зону отдыха.

Члены градостроительного совета попросили пересчитать, как из-за нового здания изменится уровень освещенности квартир у торца соседней пятиэтажки, а также порекомендовали отделить пешеходную часть барьером в арочном проезде.