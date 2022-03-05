В Барнауле почти за 6 млн рублей продается дом, похожий на дореволюционный особняк

Частный дом с благородным серым фасадом выставили на продажу на сайте «Циан» . В нем четыре комнаты, а на территории растет «чудная яблоня». Площадь недвижимости составляет 117,6 кв. м. Размер участка — 6,3 сотки. Цена — 5,95 млн рублей, или 50,6 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле за 5,95 млн рублей продается дом с фасадом, как у дореволюционного особняка.

Коттедж расположен на ул. Баумана (район ВРЗ). По словам владельца, дом добротный и был построен в 1961 году. На первом — цокольном — этаже разместились две комнаты и кухня. На втором этаже находятся еще четыре комнаты. Высота потолков здесь превышает три метра. Кроме того, в доме две веранды.

Несмотря на прямоугольные оконные проемы и пластиковые стеклопакеты кирпичный дом напоминает особняк конца XIX — начала XX века. Об этом говорит не столько простота классической архитектуры, сколько рустованный фасад и широкий карниз.

На территории коттеджа построены баня, гараж, хозяйственный блок и теплица. Здесь же посажены малина и «чудная яблоня».