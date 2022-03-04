В Барнауле почти за 6 млн рублей продается креативная «однушка» в деревянных панелях

Однокомнатная квартира с дизайнерским ремонтом продается в высотке на ул. Партизанская, 203 в Барнауле. Ее общая площадь составляет 37 кв. м, из которых кухня занимает 11 кв. м. Стоимость недвижимости — 160, 8 тыс. рублей за кв. м, или 5,95 млн рублей.

В Барнауле на ул. Партизанская, 203 продается однокомнатная квартира за 5,95 млн рублей.

Монолотно-кирпичный дом, в котором выставлена на продажу квартира, построен в 2021 году на пересечении улиц Челюскинцев и Партизанская. Это 16-этажная высотка с кирпичным фасадом коричневого и белого цвета и магазином «Мария-Ра» на первом этаже.

Неподалеку находится Покровская старообрядческая церковь.

По словам автора объявления, в «однушке» дизайнерский ремонт с использованием дорогих материалов. Ее интерьер можно отнести к современному стилю с элементами хай-тек.

Для его формирования использовались контрастные цвета светлых и темно-коричневых оттенков. Для оформления взяли экологичный материал — дерево. Его применили в качестве деталей декора для стен, а также в изготовлении отдельных предметов мебели.

Район, в котором находится кирпичная многоэтажка, преимущественно застроен частными домами. Сам дом «посажен» в квартале с высотной застройкой.

Учитывая изменения в градостроительном законодательстве в отношении комплексного развития территорий, перспективное место может в ближайшие годы разительно измениться в сторону высотного строительства.