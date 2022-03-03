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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 38 млн рублей продается особняк с «позолоченной» мебелью и мраморным полом

Коттедж, выставленный на продажу на сайте «Циан», находится в поселке Фирсова Слобода на ул. Акимова, 38. Его отличает сдержанность фасада снаружи и почти дворцовая помпезность внутри. Площадь дома составляет 215,9 кв. м. Размер участка — 16 соток. Недвижимость оценили в 176 тыс. рублей за кв. м.

В пригороде Барнаула за 38 млн рублей продается коттедж к позолоченной мебелью и мраморным полом.
В пригороде Барнаула за 38 млн рублей продается коттедж к позолоченной мебелью и мраморным полом.
"Циан".

В доме три этажа, включая цокольный, где расположились четыре спальни с отдельными уборными, сауна с душем, бильярдная и спортивный зал с тренажерами. В общем ряду особенно выделяются столовая и гостиная. Здесь царствует барокко с его театральной напыщенностью, изогнутостью линий, игрой теней и зеркалами.

Белоснежные стены с кремовыми элементами обильно украшены позолоченными деталями. Мебель — с такой же позолотой и дорогой драпировкой горчичного и коричневого оттенков. Стулья с ножками в виде львиных лап, кресла, диваны и многие другие предметы обстановки стоят на мраморном полу.

«На участке свой хвойный реликтовый лес. Дом строился с большой любовью и для себя из качественных и экологичных материалов», — отмечается на сайте недвижимости.

Из коттеджа легко попасть в гараж с автоматическими воротами, а веранда дома выходит прямо на террасу с мангальной зоной и костровищем.

По словам автора объявления, вся мебель останется новым владельцам недвижимости.

«Дом не требует никаких вложений, вам нужно лишь перевезти вещи и разложить по местам», — гласит текст.

В районе, где построен коттедж, хорошо развитая инфраструктура. В шаговой доступности — магазины, детский сад, школа, церковь и элитный конно-спортивный клуб.

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