В Барнауле потратили 1,5 млрд рублей на переселение более тысячи жителей

В 2021 году в Барнауле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов переселили более 1,3 тыс. человек, сообщает мэрия города.

На переселение более 1,3 тыс. человек направили более 1,5 млрд рублей.

«Мы полностью выполнили показатели текущего года и готовы продолжать работу в данном направление и в 2022 году. Для этого комитет ЖКХ уже завершил оценку рыночной стоимости всех жилых помещений, находящихся в частной собственности в домах, признанных аварийными до 2017 года. Всем собственникам разосланы соответствующие уведомления с приложениями отчета об оценке жилья и условиями подписания соглашения», — рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин.

В мэрии подчеркнули, что самый большой объем работ по переселению предстоит в 2022 году — планируется расселить более 20 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Также в городе высокими темпами ведут работы по ликвидации аварийных жилых домов: в 2021 году снесли 19 многоквартирных домов, в 2022 году уже снесли 8 многоквартирных домов.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в Алтайском крае могут досрочно завершить расселение аварийного жилья.