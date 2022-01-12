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Недвижимость

В Барнауле потратили 1,5 млрд рублей на переселение более тысячи жителей

В 2021 году в Барнауле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов переселили более 1,3 тыс. человек, сообщает мэрия города.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова

На переселение более 1,3 тыс. человек направили более 1,5 млрд рублей.

«Мы полностью выполнили показатели текущего года и готовы продолжать работу в данном направление и в 2022 году. Для этого комитет ЖКХ уже завершил оценку рыночной стоимости всех жилых помещений, находящихся в частной собственности в домах, признанных аварийными до 2017 года. Всем собственникам разосланы соответствующие уведомления с приложениями отчета об оценке жилья и условиями подписания соглашения», — рассказал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин.

В мэрии подчеркнули, что самый большой объем работ по переселению предстоит в 2022 году — планируется расселить более 20 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Также в городе высокими темпами ведут работы по ликвидации аварийных жилых домов: в 2021 году снесли 19 многоквартирных домов, в 2022 году уже снесли 8 многоквартирных домов.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в Алтайском крае могут досрочно завершить расселение аварийного жилья.

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