В Барнауле на продажу выставлен эллинг — дом на берегу Оби, расположенный в одном из яхт-клубов, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом. Фото : realtai.ru.
В доме можно жить круглый год. На первом этаже находится теплый гараж, на втором и третьем — помещения для отдыха.
На территории есть лодочный причал. Кроме того, оборудован спуск к реке.
Стоимость дома — 5 млн рублей.
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