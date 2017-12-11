В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом

Тип предложения:

Продаю Сдаю

Площадь, сот:

до От:до

Район:

любой Центральный Железнодорожный Октябрьский Ленинский Индустриальный До 5 км от города До 10 км от города До 15 км от города До 20 км от города До 30 км от города

Цена, руб.: