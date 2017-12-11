Недвижимость

В Барнауле продают дом на берегу Оби с собственным причалом

Сегодня, 19:24.
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставлен эллинг — дом на берегу Оби, расположенный в одном из яхт-клубов, сообщает "Недвижимость Алтай".

В доме можно жить круглый год. На первом этаже находится теплый гараж, на втором и третьем — помещения для отдыха.

На территории есть лодочный причал. Кроме того, оборудован спуск к реке.

Стоимость дома — 5 млн рублей.

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