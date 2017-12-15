В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают двухэтажный дом-сферу. Фото : realtai.ru.

Сферическая форма крыши позволяет экономить энергию, говорится в объявлении. Кроме того, во время отопительного сезона в доме не чувствуется сухость.

В доме есть два этажа. На первом находится коридор, ванная, детская и спальная комнаты. Там же есть котельная, кладовая и большая кухня-гостиная. Ее площадь — почти 44 квадратных метра. Продавец отмечает, что кухню спроектировали так, что свет проникает в дом в течение всего дня.

Площадь второго этажа — 60 квадратных метров. Здесь нет перегородок, поэтому пространство остается открытым. Продавец отметил, что проект дома сделал архитектор из Москвы.

Стоимость дома — 4 млн рублей.