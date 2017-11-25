В Барнауле продают двухэтажный комплекс с автосервисом и сауной

Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru. Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru. Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru. Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru.

Площадь комплекса составляет 1,2 тыс. кв. метров. На первом этаже находится автосервис площадью 600 кв.м. В нем есть помещения для обслуживания, ремонта, малярная с отдельным входом.

Второй этаж занимают офисные помещения с отдельным входом: всего 7 кабинетов разной площади. Здесь же располагается сауна, в которой есть зал, комнаты отдыха, бильярд, санузлы, гардероб, комната администратора.

На территории в 30 соток функционирует автостоянка, есть видеонаблюдение, охрана.