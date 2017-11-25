В Барнауле продают двухэтажный комплекс с автосервисом и сауной

В Барнауле выставили на продажу двухэтажный комплекс с офисными помещениями, автосервисом и сауной. За объект запросили 35 млн рублей, пишет "Недвижимость.Алтай".
Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru.
Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru.
Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru.
Комплекс с сауной. Фото : realtai.ru.
Площадь комплекса составляет 1,2 тыс. кв. метров. На первом этаже находится автосервис площадью 600 кв.м. В нем есть помещения для обслуживания, ремонта, малярная с отдельным входом.
Второй этаж занимают офисные помещения с отдельным входом: всего 7 кабинетов разной площади. Здесь же располагается сауна, в которой есть зал, комнаты отдыха, бильярд, санузлы, гардероб, комната администратора.
На территории в 30 соток функционирует автостоянка, есть видеонаблюдение, охрана.
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