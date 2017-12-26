В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора. Фото : realtai.ru.

В квартире есть кухня-гостиная с гарнитуром и электрокамином, две спальни, два санузла. Также там находятся две большие утепленные лоджии с панорамным остеклением. Из квартиры открывается вид на город и реку Обь.

На одной из лоджий есть зимний сад. Продавец отметил, что в квартире подоконники сделали из мрамора. В помещении есть система "умный дом", которая обеспечивает комфорт и ресурсосбережение. Данные со счетчиков, установленных в квартирах, автоматически поступают в управляющую компанию.

Стоимость квартиры — 6 млн 900 тыс. рублей.