В Барнауле продают элитную квартиру с зимним садом и подоконниками из мрамора

В Барнауле продают элитную трехкомнатную квартиру. В ней сделали дизайнерский ремонт и оснастили современной мебелью и техникой, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В квартире есть кухня-гостиная с гарнитуром и электрокамином, две спальни, два санузла. Также там находятся две большие утепленные лоджии с панорамным остеклением. Из квартиры открывается вид на город и реку Обь.
На одной из лоджий есть зимний сад. Продавец отметил, что в квартире подоконники сделали из мрамора. В помещении есть система "умный дом", которая обеспечивает комфорт и ресурсосбережение. Данные со счетчиков, установленных в квартирах, автоматически поступают в управляющую компанию.
Стоимость квартиры — 6 млн 900 тыс. рублей.
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