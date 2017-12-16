В центре Барнаула продают 6-комнатную квартиру. Ее площадь — 160 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой. Фото : realtai.ru.
Квартира располагается на третьем и четвертом этаже 6-этажного жилого дома закрытого типа.
На первом уровне находятся кухня, две спальни, зал, ванная и балкон. На втором — собственный спортивный зал, две спальни, библиотека.
Продавец отмечает, что внутри сделали качественный ремонт.
Стоимость квартиры — 7 млн 800 тыс. рублей.
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