Недвижимость

В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой

Сегодня, 15:44.
Недвижимость

В центре Барнаула продают 6-комнатную квартиру. Ее площадь — 160 квадратных метров, сообщает "Недвижимость Алтай".

Квартира располагается на третьем и четвертом этаже 6-этажного жилого дома закрытого типа.

На первом уровне находятся кухня, две спальни, зал, ванная и балкон. На втором — собственный спортивный зал, две спальни, библиотека.

Продавец отмечает, что внутри сделали качественный ремонт.

Стоимость квартиры — 7 млн 800 тыс. рублей.

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