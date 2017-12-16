В Барнауле продают огромную 6-комнатную квартиру со спортзалом и библиотекой

Вид объекта:

Квартира Дом Комната Коттедж Таунхаус

Первичный рынок Вторичный рынок

Район:

любой Центральный Железнодорожный Октябрьский Ленинский Индустриальный До 5 км от города До 15 км от города До 30 км от города

Количество комнат:

Цена, руб.: