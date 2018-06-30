Недвижимость

В Барнауле продают "гламурную" квартиру-студию со светящийся лоджией

Сегодня, 16:42.
Недвижимость

В Индустриальном районе Барнаула продают квартиру-студию площадью 73 квадратных метра. Ремонт сделали по оригинальному дизайн-проекту, пишет "Недвижимость Алтай".

По словам продавца, внутри есть большая утепленная лоджия с подсветкой, которая располагается вдоль всей квартиры.

Также в квартире — кухня-гостиная, одна стена в которой полностью выполнена из зеркал, санузел с ванной комнатой, входная группа.

Встроенная бытовая техника и мебель достанутся покупателям в счет стоимости квартиры по договоренности.

Стоимость квартиры — 3 млн 100 тысяч рублей.

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