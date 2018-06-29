В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru. В Барнауле продают большую дачу с комплексом отдыха. Фото : realtai.ru.

В объявлении указано, что дом построили 4 года назад из оцилиндрованного бревна. Площадь здания — 90 квадратных метров. Внутри дома находится кухня-гостиная, санузел, несколько спальных комнат. Владельцы установили сигнализацию.

На участке расположен комплекс отдыха с баней и открытой беседкой с печью. Воду берут из собственной скважины.