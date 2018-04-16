В Барнауле за 6,4 млн рублей продают коттедж с избушкой на курьих ножках

В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции. В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции. В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции. В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции. В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции. В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции. В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.

Площадь коттеджа — 240 квадратных метров. Его построили из кедра ручной рубки, сообщает продавец. На первом этаже есть прихожая, санузел, гостиная, кухня и столовая. На втором — три комнаты и два санузла.

На участке стоят баня, гараж и небольшое строение, похожее на избушку на курьих ножках.