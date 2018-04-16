В Барнауле за 6,4 млн рублей продают коттедж с избушкой на курьих ножках

Под Барнаулом за 6,4 млн рублей продают большой коттедж. На участке стоит избушка на курьих ножках, сообщает "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
В Барнауле продают коттедж с избушкой на курьих ножках. Фото из архива редакции.
Площадь коттеджа — 240 квадратных метров. Его построили из кедра ручной рубки, сообщает продавец. На первом этаже есть прихожая, санузел, гостиная, кухня и столовая. На втором — три комнаты и два санузла.
На участке стоят баня, гараж и небольшое строение, похожее на избушку на курьих ножках.
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