Недвижимость

В Барнауле за 6,4 млн рублей продают коттедж с избушкой на курьих ножках

Сегодня, 19:12.
Недвижимость

Под Барнаулом за 6,4 млн рублей продают большой коттедж. На участке стоит избушка на курьих ножках, сообщает "Недвижимость Алтай".

Площадь коттеджа — 240 квадратных метров. Его построили из кедра ручной рубки, сообщает продавец. На первом этаже есть прихожая, санузел, гостиная, кухня и столовая. На втором — три комнаты и два санузла.

На участке стоят баня, гараж и небольшое строение, похожее на избушку на курьих ножках.

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