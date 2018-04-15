Недвижимость

В Барнауле за 75 млн рублей продают большую усадьбу со SPA-зоной и бассейном

Сегодня, 15:44.
Недвижимость

В поселке "Барнаульская Рублевка" продают большой коттедж. На территории есть SPA-зонна, бассейн и не только. Объявлении разместили на сайте avito.ru.

Продавец пишет, что поселок под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Внутри есть современная детская площадка.

На территории с вековыми соснами размещен дом с верандой, SPA-зоной и бассейном на улице. Там же есть гараж на несколько авто и спецтехники, большая наземная парковка, беседки и тренажерно-игровая зона,

Общая площадь дома — 600 кв.м. на территории 1500 кв.м. Особняк сделали по дизайнерскому проекту. Дом продают с  мебелью и встроенной техникой.

В объявлении указано, что интерьер отличается простотой и четкостью форм, заключая в себе легкость конструкций, удобство пользования и функциональность.

Стоимость коттеджа — 75 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Воровского, 165 ул. Воровского, 165