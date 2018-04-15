В Барнауле за 75 млн рублей продают большую усадьбу со SPA-зоной и бассейном. Фото : avito.ru. В Барнауле за 75 млн рублей продают большую усадьбу со SPA-зоной и бассейном. Фото : avito.ru. В Барнауле за 75 млн рублей продают большую усадьбу со SPA-зоной и бассейном. Фото : avito.ru. В Барнауле за 75 млн рублей продают большую усадьбу со SPA-зоной и бассейном. Фото : avito.ru.

Продавец пишет, что поселок под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Внутри есть современная детская площадка.

На территории с вековыми соснами размещен дом с верандой, SPA-зоной и бассейном на улице. Там же есть гараж на несколько авто и спецтехники, большая наземная парковка, беседки и тренажерно-игровая зона,

Общая площадь дома — 600 кв.м. на территории 1500 кв.м. Особняк сделали по дизайнерскому проекту. Дом продают с мебелью и встроенной техникой.

В объявлении указано, что интерьер отличается простотой и четкостью форм, заключая в себе легкость конструкций, удобство пользования и функциональность.

Стоимость коттеджа — 75 млн рублей.