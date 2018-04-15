В Барнауле за 75 млн рублей продают большую усадьбу со SPA-зоной и бассейном

В поселке "Барнаульская Рублевка" продают большой коттедж. На территории есть SPA-зонна, бассейн и не только. Объявлении разместили на сайте avito.ru.
Продавец пишет, что поселок под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Внутри есть современная детская площадка.
На территории с вековыми соснами размещен дом с верандой, SPA-зоной и бассейном на улице. Там же есть гараж на несколько авто и спецтехники, большая наземная парковка, беседки и тренажерно-игровая зона,
Общая площадь дома — 600 кв.м. на территории 1500 кв.м. Особняк сделали по дизайнерскому проекту. Дом продают с мебелью и встроенной техникой.
В объявлении указано, что интерьер отличается простотой и четкостью форм, заключая в себе легкость конструкций, удобство пользования и функциональность.
Стоимость коттеджа — 75 млн рублей.
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