В Барнауле за 65 млн продают коттедж с кинозалом, хамамом и спортзалом

В Барнауле за 65 млн рублей продают двухэтажный коттедж площадью 460 квадратных метров. Объявление разместили на сайте avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
В Барнауле за 65 млн продают большой коттедж с "безупречным" интерьером. Фото : avito.ru.
Вместе с домом продается техника и мебель.
В здании находятся библиотека, гардеробная, кинозал, хамам, спортзал. Рядом с домом есть гараж на три автомобиля, баня. Площадь участка — 9 соток.
Коттедж находится в нагорной части Барнаула.
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